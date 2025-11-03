Habertürk
        Haberler Dünya "Maduro'nun günleri sayılı" | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Maduro'nun günleri sayılı

        ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun günlerinin sayılı olduğunu dile getirdi. Donald Trump diğer yandan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e dair açıklamasında "Bu insanlarla oyun oynamamanız gerekir. Bunlar çok ciddiye alınması gereken insanlar." diye konuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 19:34 Güncelleme: 03.11.2025 - 19:40
        "Maduro'nun günleri sayılı"
        ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun günlerinin sayılı olduğunu belirtti.

        Trump, CBS televizyonunda yayınlanan 60 Minutes programında soruları yanıtladı.

        ABD'nin Venezuela ile savaşa girip girmeyeceği sorusuna karşılık Trump, "Bundan şüpheliyim, sanmıyorum. Ama bize karşı çok kötü muamele yapıyorlar, sadece uyuşturucu değil, ülkemize yüz binlerce hapishanelerinden, akıl sağlığı kurumlarından istemediğimiz insanları bıraktılar." dedi.

        Trump, "Venezuela ile ilgili sorunun uyuşturucu mu yoksa Maduro'nun gitmesi mi" olduğu sorusunu geçiştirirken, "Maduro'nun günleri sayılı mı?" şeklindeki soruya ise "Evet, öyle diyebilirim." yanıtını verdi.

        Venezuela topraklarına yönelik ABD’nin askeri bir saldırı düzenleyip düzenlemeyeceğine ilişkin de Trump, "Bu doğru veya değil, bunu size söylemeye meyilli değilim. Bunları muhabirlere söylemem." diye konuştu.

        "Hamas'ı silahsızlandırmak istesem bunu hemen yaparım"

        Trump, Orta Doğu'daki gelişmeler konusunda ise Gazze'deki ateşkesin "kırılgan" olmadığını söyleyerek, Hamas'ın istenildiği zaman "derhal ortadan kaldırılabileceğini" öne sürdü. Donald Trump, "Eğer onları silahsızlandırmak istesem bunu hemen yaparım, yoksa elenirler, bunu biliyorlar." ifadelerini kullandı.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze'deki ateşkeste olduğu gibi "Filistin Devleti'ni tanıma konusunda da zorlayıp zorlamayacağı" sorusunu da yanıtlayan Trump, "Evet, onu bazı konularda biraz zorlamam gerekiyordu, bunu yaptım. Onunla çok iyi çalıştım ama yaptığı belli şeylerden de hoşlanmadım ve bu konuda neler yaptığımı gördün." şeklinde konuştu.

        Trump, Netanyahu'nun karşı karşıya olduğu hukuki suçlamalarla ilgili olarak ona "iyi davranılmadığını" iddia ederek, "Sanırım ona biraz olsun yardımcı olmak için bu sürece dahil olacağız çünkü bunun çok adaletsiz olduğunu düşünüyorum." dedi.

        Netanyahu ile birlikte İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırdıklarını belirten Trump, artık Tahran yönetiminin "herhangi bir nükleer kapasitesinin" bulunmadığını savundu.

        "Diğer ülkeler nükleer silah denemesi yapıyor"

        Nükleer silah denemesi yapan tek ülkenin Kuzey Kore olmadığı değerlendirmesi yapan Trump, Rusya ve Çin dahil bazı ülkelerin de denemeler yaptığını öne sürdü.

        Trump, bu ülkelerin silahlarını nerede denediklerinin "her zaman bilinmediğini" belirterek, "Diğer ülkeler deniyor. Biz denemeyen tek ülkeyiz ve ben denemeyen tek ülke olmak istemiyorum." dedi.

        ABD'nin "diğer ülkelerden çok daha fazla" nükleer silaha sahip olduğunu ifade eden Trump, nükleer silah kullanmak istemediğini ancak nasıl çalıştıklarını görmek için test edilmeleri gerektiğini savundu.

        "Çin, Tayvan'a yönelik bir adımın sonuçlarını biliyor"

        Çin'in Tayvan'a yönelik askeri girişimde bulunması halinde ABD'nin adayı savunup savunmayacağı sorusu üzerine Trump, böyle bir durumun yaşanmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

        Trump, Çinli yetkililerin kendisi görevdeyken Tayvan'a karşı askeri adım atmanın "sonuçlarını bildiğini" söyleyerek, "Eğer olursa ne olacağını göreceksiniz, O (Çin Devlet Başkanı Şi Cinping) cevabın ne olduğunu gayet iyi biliyor." ifadesini kullandı.

        Öte yandan, ABD'de 2028 yılında düzenlenmesi planlanan başkanlık seçimlerine de değinen Trump, "Bunu hiç düşünmüyorum. Size şunu söyleyeyim, birçok kişi benim aday olmamı istiyor." diye konuştu.

        "(Putin ve Şi) Bunlar çok ciddiye alınması gereken insanlar"

        Trump, ABD'deki bazı şehirlere Ulusal Muhafız konuşlandırmanın ötesinde, isterse "Ayaklanma Yasası" kapsamında orduyu da konuşlandırabileceğini ifade ederek, "Ve hiçbir yargıç bu konuyu sorgulayamaz bile ama ben bunu yapmayı seçmedim çünkü buna ihtiyacımız olduğunu hissetmedim." dedi.

        Muhabirin, "Yani ABD şehirlerine ordu mu konuşlandıracaksınız?" sorusuna ise Trump, "İsteseydim, kullanabilirdim. Ayaklanma Yasası'nı kullanmak isteseydim. Ayaklanma Yasası başkanlar tarafından rutin olarak kullanıldı ve ihtiyacım olursa, orduyu, Deniz Piyadelerini, istediğim herkesi devreye sokabilirim. Ama ben kullanmayı tercih etmedim." cevabını verdi.

        Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ve Çin Devlet Başkanı Şi'nin "sert ve zeki" olduğunu belirterek, "Bu insanlarla oyun oynamamanız gerekir. Bunlar çok ciddiye alınması gereken insanlar. 'Ah, ne güzel bir gün. Güneş ne ​​kadar güzel parlıyor, baksanıza. Çok güzel değil mi?' diyerek ortalıkta gezen adamlar değiller. Bunlar ciddi insanlar." dedi.

        *Fotoğraf: EPA/WILL OLIVER, temsilidir

