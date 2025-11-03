İzleyici sayısı, yüzde 85 arttı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 3 Ekim'de yaptığı açıklamayla 31 Aralık 2025'e kadar olan süreçte her çarşamba günü, tüm Türkiye'de katılımcı sinemalarda bilet fiyatlarının en fazla 120 TL olacağını duyurdu.

Gişelerdeki önlenemeyen düşüşe engel olmak için alınan bu kararın işe yaradığı görüldü.

Şöyle;

Alınan karardan önceki 19 - 25 Eylül arasında gösterimde bulunan filmlerin izleyici ortalaması; 2.909 kişiydi. 120 TL uygulamasından sonraki haftalarda ise film başına izleyici sayısı şu şekilde gerçekleşti;

• 10 - 16 Ekim... 3.898

• 17 - 23 Ekim... 5.382

• 24 - 30 Ekim... 7.224

Kararın alındığı haftayla, son hafta arasında artış; % 85 olarak kaydedildi.

REKLAM

Özellikle; 24 - 30 Ekim arasındaki haftada izleyici sayısında önemli bir artış görüldü. Öyle ki artış, bir önceki haftaya oranla, izleyici sayısı % 91 arttı.

19 film artışıyla 73 filmin gösterimde olduğu hafta, Türk ve yabancı filmler toplamda; 527.366 kişi tarafından izlenirken, 93.560.532 TL hasılat elde edildi.