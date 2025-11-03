Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin İzleyici sayısı, yüzde 85 arttı

        İzleyici sayısı, yüzde 85 arttı

        Her çarşamba günü, tüm Türkiye'de katılımcı sinemalarda bilet fiyatlarının en fazla 120 TL olması yönünde alınan karar sonrasında gişelerde; % 85'lik artış görüldü

        Giriş: 03.11.2025 - 08:23 Güncelleme: 03.11.2025 - 09:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        '120 TL' işe yaradı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 3 Ekim'de yaptığı açıklamayla 31 Aralık 2025'e kadar olan süreçte her çarşamba günü, tüm Türkiye'de katılımcı sinemalarda bilet fiyatlarının en fazla 120 TL olacağını duyurdu.

        Gişelerdeki önlenemeyen düşüşe engel olmak için alınan bu kararın işe yaradığı görüldü.

        Şöyle;

        Alınan karardan önceki 19 - 25 Eylül arasında gösterimde bulunan filmlerin izleyici ortalaması; 2.909 kişiydi. 120 TL uygulamasından sonraki haftalarda ise film başına izleyici sayısı şu şekilde gerçekleşti;

        • 10 - 16 Ekim... 3.898

        • 17 - 23 Ekim... 5.382

        • 24 - 30 Ekim... 7.224

        Kararın alındığı haftayla, son hafta arasında artış; % 85 olarak kaydedildi.

        REKLAM

        Özellikle; 24 - 30 Ekim arasındaki haftada izleyici sayısında önemli bir artış görüldü. Öyle ki artış, bir önceki haftaya oranla, izleyici sayısı % 91 arttı.

        19 film artışıyla 73 filmin gösterimde olduğu hafta, Türk ve yabancı filmler toplamda; 527.366 kişi tarafından izlenirken, 93.560.532 TL hasılat elde edildi.

        BİLET ORTALAMASI 177 TL

        • Türk Filmleri (34)... 354.918

        • Yabancı Filmler (39).... 172.448

        Türk filmlerinin bilet ortalaması; 156 TL, yabancı filmlerin ortalaması ise 219 TL oldu. Genel ortalama ise 177 TL olarak gerçekleşti.

        En çok bilet, 'Uykucu'ya kesilirken ilk 5'te 4 Türk yapımı yer aldı.

        İLK 5'TE 4 TÜRK YAPIMI

        • Uykucu… 123.103

        • Pırıl: Saklı Robotlar… 79.277

        • Gelin Takımı 2… 77.581

        • Mustafa Kemal… 40.435 (147.224)

        • Buz Devri 2: Erime Başlıyor… 36.899 (1.017.845)

        * Parantez içindeki rakamlar, toplam gişeyi gösteriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        2 kişiyi öldürmüştü! Kahvehane katliamında şaşırtan ifade!
        2 kişiyi öldürmüştü! Kahvehane katliamında şaşırtan ifade!
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        Göbek bağı daha kurumamış! Kız bebeğine ait... Bu nasıl vicdan?
        Göbek bağı daha kurumamış! Kız bebeğine ait... Bu nasıl vicdan?
        SGK açığı 2026’da azalacak
        SGK açığı 2026’da azalacak
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        Trump'tan Nijerya açıklaması: Birçok plan var
        Trump'tan Nijerya açıklaması: Birçok plan var
        Meksikalı belediye başkanı "Ölüler Günü" kutlamalarında öldürüldü
        Meksikalı belediye başkanı "Ölüler Günü" kutlamalarında öldürüldü
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Gülümseyen depresyonun gizli yüzü
        Gülümseyen depresyonun gizli yüzü
        Dolmabahçe'de Fener destanı!
        Dolmabahçe'de Fener destanı!
        Thodex’in sahibi cezaevinde nasıl öldü?
        Thodex’in sahibi cezaevinde nasıl öldü?
        Jhon Duran attı, Tedesco ilk derbisini kazandı!
        Jhon Duran attı, Tedesco ilk derbisini kazandı!
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!