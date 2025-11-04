Habertürk
        Sezon kötü başladı: Hamsi bir haftada yüzde 100'den fazla arttı - Alışveriş Haberleri

        Sezon kötü başladı: Hamsi bir haftada yüzde 100’den fazla arttı

        Zonguldak'ta balık tezgahlarında geçen haftalarda 75 liraya kadar düşen hamsinin kilosu dün sabah 200 liradan satışa sunuldu. Balıkçılar tutulan balık miktarına göre fiyatların değiştiğini ve sezonun kötü başladığını söylüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 08:05 Güncelleme: 04.11.2025 - 08:13
        Hamsi bir haftada yüzde 100'den fazla arttı
        Kentte balıkçılar sezona kötü başlarken, zaman zaman bol balık avı yapıldı.

        Fiyatların günden güne değiştiği balık tezgahlarında hamsinin kilosu geçen haftalarda 75 liraya kadar düşerken, bugünlerde 150- 200 liralara ulaştı. Dün sabah 200 liradan tezgahlarda satışa sunulan hamsinin kilosu, dün öğle saatlerinde 150 liraya düştü.

        "PİYASAYA GÖRE SATMAK ZORUNDAYIZ"

        Fiyatların balık miktarına göre değişiklik gösterdiğini söyleyen balıkçı Batuhan Ertürk, "Sabah balık azdı, limana gelen kayıklarda fazla balık yoktu. Piyasayı ona göre belirliyorlar. Ondan sonra başka kayıklar geldi. Demek ki balık fazlaydı, biz de uygun aldık. Uygun aldığımız için 150 liraya satacağız. Kayıklarda hamsi olmasaydı, 200 liradan satacaktık. Balık fiyatları düşmüştü; 75 liradan bir anda 200 lira olmasına insanlar tepki gösteriyor ama bizim elimizde değil. Allah verirse denizde, biz uygun satarız. Piyasaya göre satmak zorundayız" dedi.

