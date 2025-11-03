Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Bitexen Antalyaspor Erol Bulut'tan olay açıklama: Bilgi sızdıran var! - Bitexen Antalyaspor Haberleri

        Erol Bulut'tan olay açıklama: Bilgi sızdıran var!

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında ikas Eyüpspor'u deplasmanda 1-0 yenen Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, kırmızı-beyazlı kulübün içinden birinin antrenman bilgilerini ve analizlerini rakip teknik adamlara aktardığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 23:30 Güncelleme: 03.11.2025 - 23:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Olay açıklama: Bilgi sızdıran var!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hesap.com Antalyaspor'da teknik direktör Erol Bulut, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

        Zor bir maç olduğunu anlatan 50 yaşındaki teknik adam, "Kazanmak, puan veya puanlar almak çok önemliydi. Kupa maçından sonra aldığımız iyi moralle kazanıp yola devam etmek gerekiyordu. İlk yarıda rakibimiz 2-3 pozisyona girdi. İstediğimiz gibi başlamadık, tedirgindik. İkinci yarı tedirginliği üzerimizden biraz olsun attık. Öne geçtik. İkinci golü de attık ofsayttan dolayı iptal oldu. Takım karakter gösterdi. Birlikte nasıl savunmamız gerektiğini gösterdiler. Doğru şeyleri yapınca puan ya da puanlar alabiliyorsunuz." diye konuştu.

        REKLAM

        "BÜTÜN BİLGİLERİMİZİ KULÜBÜN İÇİNDE OLAN BİRİSİ NURİ ŞAHİN'E AKTARMIŞ"

        Bulut, ligde geçen hafta oynanan Başakşehir mücadelesinden önce antrenman bilgilerinin ve analizlerinin teknik direktör Nuri Şahin'e ve bugün oynanan Eyüpspor maçından önce de eflatun-sarılı kulübe aktarıldığını dile getirdi.

        Erol Bulut, geçen haftadan başlayan bir sorunla karşı karşıya olduklarını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Kazanınca daha rahat konuşabiliriz. Berabere kalsaydık da kaybetseydik de söyleyecektim. Maalesef geçen hafta Başakşehir maçından önce bütün bilgilerimizi kulübün içinde olan birisi rakip takıma aktarmış. Nuri Hoca'ya (Şahin) aktarmış. Biz takip ettik. Bu maalesef bu maçtan önce de oldu. Bizim taktiğimizi, topa karşı nasıl oynayacağız, hücumda neler yapacağız, bu bilgiler de rakibin hocasına gitti. Bu bilgi bize geldi. Çok ağır konuşmak istiyorum ama yanlış olur. Kulüplerin ekmeğini yiyip ihanet eden kişilerin futboldan kulüplerden uzaklaştırmamız lazım. Ben bunu özellikle takip edeceğim. Kim olduğunu ortaya çıkarmak için birkaç gelen haber var, kimlerin olabileceğine dair haber var. Başkanımıza ilettim. Tek Antalyaspor'da değil başka takımlarda da böyle şeyler olmasın diye. Bu doğru değil. Bu futbola, spora yakışmayan şeyler. Hocalar rakiplere çalışmalı. Zaten maçını izliyorsun, analizini yapıyorsun. Detaylar açıklandığında bunlar benim gözümde karaktersizlik. Bu kişiyi içimizde bulacağız ve bu tesislere bir daha ayak basmayacak."

        Takımların uzun süre kazanamadığında öz güven kaybettiğini belirten tecrübeli teknik adam, "Oyuncu, kendine, takım arkadaşlarına olan inancını kaybediyor. Ayağına top geldiğinde tedirgin oluyor. Benim dönemimde 2 maç, benden önce 3 müsabaka ve 5 maçta kaybettiğinizde, ondan önce de kaybedilen karşılaşmalar vardı. Takımda bazı eksiklikler zaten var. Bunu dile getirmek istemiyorum. Başka zaman konuşabiliriz. Biz takımımızı fiziksel olarak üst seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Futbol fiziksel bir oyun. Mücadele etmeniz gerekiyor. Fiziksel olarak iyi bir seviyede olmazsanız zor mücadele edersiniz. Ben ilk başta takımın fizik gücünü yukarıya çekip daha sonra daha rahat ilerleyeceğiz. Antrenmanlarda çoğu şeyi takip ediyoruz. Yolumuz uzun. Futbolda fiziksel durumun iyi değilse her ligde sorun yaşarsınız." diyerek konuşmasını tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Şarkıcı Güllü'nün parkelerinin kriminal raporu çıktı
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Osimhen'den Galatasaray sözleri!
        Otomobil markete daldı!
        Otomobil markete daldı!
        Makas atan sürücü yakalandı
        Makas atan sürücü yakalandı
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Maduro'nun günleri sayılı"
        "Maduro'nun günleri sayılı"
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Ronaldo'dan Messi sorusuna olay cevap!
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Bakan Fidan: Gazze'deki soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        Beşiktaş yine üstünlüğü koruyamadı!
        75 bıçak darbesiyle vahşet! Rusya uyruklu kadını katletti!
        75 bıçak darbesiyle vahşet! Rusya uyruklu kadını katletti!
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        General Motors Türkiye'ye geri dönüyor
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Komisyon "İrlanda modelini" inceledi
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        Nobel'in bulduğunu biz de bulabiliriz
        "Mahkemelik olacağız"
        "Mahkemelik olacağız"
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026'da ne kadar MTV ödenecek?
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı