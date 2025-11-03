Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Gazze konulu toplantı gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıya Endonezya, Pakistan, Suudi Arabistan ve Ürdün dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Katar'ın temsilcileri katıldı.

Bakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hamas, yönetimi bir komiteye devretmeye hazır. Ancak İsrail ateşkesi düzenli olarak ihlal ediyor ve insani yardımlara hala izin vermiyor. Yardımlar depoda bekliyor. İsrail yükümlülüklerini yerine getirmiyor.

Uluslararası toplumun baskı yaratması gerekiyor.

Orta Doğu geçmişte de krizlerin içinde olsa da her zaman ortak bir çıkış bulabilmiş bir coğrafyadır. Ateşkesi baltalayan hiçbir eyleme izin verilmemelidir. Bu yol sabır ve kararlılık gerektiriyor.

Gazze'ye gönderilecek görev gücünün tanımı, yetkileri ne olacak; ülkeler buna göre asker gönderip göndermeme kararını verecek. Önce taslakta anlaşılması gerekiyor, daha sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu taslağı onaylaması gerekiyor. Tek bir veto bile taslağı hayata geçirmemeye yeter.