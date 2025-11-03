Habertürk
        Kastamonu haberleri: Kayıp imam 2 gündür aranıyordu... Uçurumda feci son | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kayıp imam 2 gündür aranıyordu... Uçurumda feci son!

        Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde 2 gündür haber alınamayan imam 27 yaşındaki İlker Topaloğlu, yaklaşık 100 metrelik uçuruma düşen aracının yanında ölü bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 15:45 Güncelleme: 03.11.2025 - 15:45
        Kayıp imam 2 gündür aranıyordu... Uçurumda feci son!
        Kastamonu'da yürek yakan olay İnebolu ilçesindeki Güneşli köyünde yaşandı. Yaklaşık 2 yıldır imam olarak görev yapan İlker Topaloğlu (27), cumartesi günü akaryakıt alacağını söyleyerek, ilçe merkezine gitti.

        ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

        DHA'daki habere göre Topaloğlu’ndan haber alınamayınca arama çalışması başlatıldı. Jandarma ekiplerinin çalışması sonucu İlker Topaloğlu'nun otomobili, İnebolu- Abana kara yolu arasındaki İskele Burnu mevkiinde bulundu.

        100 METRELİK UÇURUMDA CANSIZ BEDEN

        Yaklaşık 100 metre yüksekliğindeki uçurum dibinde bulunan otomobilin yanında ise Topaloğlu'nun cansız bedeni bulundu.

        Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        #kastamonu
        #Son dakika haberler
