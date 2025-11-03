Habertürk
        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!

        Arda Güler oynuyor Fenerbahçe kazanıyor!

        İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen milli futbolcumuz Arda Güler, yaptığı asistlerle hem La Liga'da hem de Şampiyonlar Ligi'nde takımını taşımaya devam ediyor. 20 yaşındaki yıldız, son olarak 4-0 kazandıkları Valencia maçında yaptığı asistle bu sezonki 8. gol pasını verdi. Eflatun-beyazlılar ile 75. resmi maçına çıkan Arda, Fenerbahçe'ye de bir bonus daha kazandırdı.

        Giriş: 03.11.2025 - 14:17 Güncelleme: 03.11.2025 - 14:17
        1

        Real Madrid’in Valencia karşısında 4-0 kazandığı mücadele, Arda Güler’in Fenerbahçe’ye bir bonus daha kazandırdığı maç olarak kayda geçti.

        2

        Kylian Mbappe’nin 19 ve 31’inci dakikalarda, Jude Bellingham’ın 44’üncü dakikada ve Carreras’ın 82’nci dakikada attığı gollerle kazanılan karşılaşmada Arda Güler, ilk 11’de görev aldı ve Kylian Mbappe'ye asist yaptı.

        3

        20 yaşındaki yıldızın bu sezon Fransız futbolcuya verdiği gol pası sayısı 6’ya ulaştı. Arda bu sezon resmi maçlardaki asist sayısını ise 8'e çıkardı.

        4

        Arda Güler, Valencia maçıyla birlikte Real Madrid formasıyla 75’inci kez sahaya çıktı.

        5

        Genç futbolcunun Real Madrid formasıyla 75'inci maçını oynaması Fenerbahçe ile yapılan anlaşmada yer alan bonus maddesinin üçüncü kez devreye girmesini sağladı.

        6

        Sözleşmeye göre Arda’nın her 25 resmi maçında sarı-lacivertlilerin kasasına 2 milyon Euro ekleniyor.

        7

        Böylece 2023-24 sezonu başında 20+10 milyon Euro’ya Real Madrid’e transfer olan milli futbolcudan elde edilen toplam gelir 26 milyon Euro’ya çıktı.

