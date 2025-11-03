Habertürk
Habertürk
        İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan tarafından tasarlanan, 18 ayar saf altından yapılmış 'America' adlı klozetin ikinci versiyonu, Sotheby's Müzayede Evi'nde yeni sahibini arıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 12:32 Güncelleme: 03.11.2025 - 12:32
        Maurizio Cattelan'ın 'altın klozet'i satışa çıkıyor
        İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan tarafından tasarlanan, 18 ayar saf altından yapılmış 'America' adlı klozetin ikinci versiyonu açık artırmaya çıkarılıyor.

        Eserin ilk versiyonu, 2016 yılında New York’taki Guggenheim Müzesi’nde halka açık bir tuvalette sergilenmiş, daha sonra 2019 yılında İngiltere’nin Oxfordshire kentindeki Blenheim Sarayı’ndan çalınmasıyla gündeme gelmişti.

        Yaklaşık 101 kilogram ağırlığındaki ikinci altın klozet, 18 Kasım tarihinde New York’taki Sotheby’s Müzayede Evi tarafından satışa sunulacak.

        BAŞLANGIÇ FİYATI GÜNCEL ALTIN KURUNA GÖRE BELİRLENECEK

        Müzayede evi, eserin başlangıç fiyatının satış anındaki altın değerine göre belirleneceğini açıkladı.

        Buna göre, eserin yaklaşık 10 milyon dolar başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıkması bekleniyor.

        Sotheby’s yetkilileri, Cattelan’ın 2016 yılında üç adet altın klozet ürettiğini bildirdi. Klozet, müzayede öncesinde New York’taki Breuer Binası’nda bir banyoda sergilenecek.

        Müzayede evi, eseri 'kültürel bir fenomen' ve 'sanatsal üretim ile ekonomik değer arasındaki çarpışmaya yönelik keskin bir yorum' olarak nitelendirdi.

        Sotheby’s New York Çağdaş Sanat Bölümü Başkanı David Galperin, “America, Maurizio Cattelan’ın başyapıtıdır. Sanat dünyasına hem mecazi hem de gerçek anlamda ayna tutarak, sanatın ve kurumların kutsal saydığı inançları sorguluyor” değerlendirmesinde bulundu.

        İLK KLOZETİ 100 BİN KİŞİ KULLANMIŞTI

        İlk altın klozetin 2016-2017 yıllarında Guggenheim Müzesi’nde sergilendiği süre boyunca 100 binden fazla kişi tarafından kullanıldığı, ardından Blenheim Sarayı’na taşındığı belirtildi.

        6.3 milyon dolarlık eser, 14 Eylül 2019 sabahı beş kişilik bir çete tarafından saraya girilerek çalınmıştı.

        Olayın ardından başlatılan soruşturma sonucunda, James Sheen ve Michael Jones hırsızlık suçundan hapse mahkûm edilirken, Fred Doe suçtan elde edilen mal varlığını transfer etme komplosu suçundan ertelenmiş hapis cezası almıştı.

        #altın klozet
        #açık artırma
        #çalınan altın klozet
