Maurizio Cattelan'ın 'altın klozet'i satışa çıkıyor

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan tarafından tasarlanan, 18 ayar saf altından yapılmış 'America' adlı klozetin ikinci versiyonu açık artırmaya çıkarılıyor.

Eserin ilk versiyonu, 2016 yılında New York’taki Guggenheim Müzesi’nde halka açık bir tuvalette sergilenmiş, daha sonra 2019 yılında İngiltere’nin Oxfordshire kentindeki Blenheim Sarayı’ndan çalınmasıyla gündeme gelmişti.

Yaklaşık 101 kilogram ağırlığındaki ikinci altın klozet, 18 Kasım tarihinde New York’taki Sotheby’s Müzayede Evi tarafından satışa sunulacak.

BAŞLANGIÇ FİYATI GÜNCEL ALTIN KURUNA GÖRE BELİRLENECEK

Müzayede evi, eserin başlangıç fiyatının satış anındaki altın değerine göre belirleneceğini açıkladı.

Buna göre, eserin yaklaşık 10 milyon dolar başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıkması bekleniyor.

Sotheby’s yetkilileri, Cattelan’ın 2016 yılında üç adet altın klozet ürettiğini bildirdi. Klozet, müzayede öncesinde New York’taki Breuer Binası’nda bir banyoda sergilenecek.

Müzayede evi, eseri 'kültürel bir fenomen' ve 'sanatsal üretim ile ekonomik değer arasındaki çarpışmaya yönelik keskin bir yorum' olarak nitelendirdi.

Sotheby’s New York Çağdaş Sanat Bölümü Başkanı David Galperin, “America, Maurizio Cattelan’ın başyapıtıdır. Sanat dünyasına hem mecazi hem de gerçek anlamda ayna tutarak, sanatın ve kurumların kutsal saydığı inançları sorguluyor” değerlendirmesinde bulundu.