İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın bir duvara bantlanmış muzdan oluşan 'Komedyen' adlı sanat eserinin yeni sahibi Çinli kripto para platformunun kurucusu Justin Sun, verdiği söz tuttu.

İlginç sanat eserini 6.2 milyon dolara satın alan Sun, Hong Kong'da düzenlediği basın toplantısında dünyanın en pahalı meyvelerinden biri olarak tarihe geçen muzu yedi.

Justin Sun muzu yemesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bunu bir basın toplantısında yemek de sanat eserinin bir parçası olabilir. Diğer muzlardan çok daha lezzetli. Gerçekten oldukça iyi" dedi. dedi.

Duvara bantlanmış muz ile NFT sanatı ve kripto paraların temelindeki teknoloji olan blok zinciri sistemiyle benzerlik kuran Sun, "Bu nesnelerin ve fikirlerinin çoğu fiziksel bir şeyin aksine internette var oluyor" ifadesini kullandı.

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Sun, ayrıca sanat eserinin değerinin gelecekte kripto para gibi daha da yükseleceğini düşündüğünü söyledi.

Sun'ın düzenlediği etkinliğe katılanlara hatıra olarak bir muz ve bir koli bandı hediye edildi.