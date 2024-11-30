Çinli girişimci satın aldığı 6.2 milyon dolarlık muzu yedi
İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın bir duvara bantlanmış muzdan oluşan sanat eserini 6.2 milyon dolara satın alan Justin Sun isimli girişimci, düzenlenen basın toplantısında muzu yedi!
İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın bir duvara bantlanmış muzdan oluşan 'Komedyen' adlı sanat eserinin yeni sahibi Çinli kripto para platformunun kurucusu Justin Sun, verdiği söz tuttu.
İlginç sanat eserini 6.2 milyon dolara satın alan Sun, Hong Kong'da düzenlediği basın toplantısında dünyanın en pahalı meyvelerinden biri olarak tarihe geçen muzu yedi.
Justin Sun muzu yemesinin ardından yaptığı açıklamada, "Bunu bir basın toplantısında yemek de sanat eserinin bir parçası olabilir. Diğer muzlardan çok daha lezzetli. Gerçekten oldukça iyi" dedi. dedi.
Duvara bantlanmış muz ile NFT sanatı ve kripto paraların temelindeki teknoloji olan blok zinciri sistemiyle benzerlik kuran Sun, "Bu nesnelerin ve fikirlerinin çoğu fiziksel bir şeyin aksine internette var oluyor" ifadesini kullandı.
Sun, ayrıca sanat eserinin değerinin gelecekte kripto para gibi daha da yükseleceğini düşündüğünü söyledi.
Sun'ın düzenlediği etkinliğe katılanlara hatıra olarak bir muz ve bir koli bandı hediye edildi.
'Duvara bantlanmış muz' eseri, 21 Kasım'da ABD'nin New York kentindeki Sotheby's Müzayede Evi'nde yapılan açık artırmada 6.2 milyon dolara satılmıştı.
Sun, bir muz, bir rulo bant, bir orijinallik sertifikası ve eserin nasıl kurulacağına dair talimatlar almıştı. Öte yandan sertifikayla Sun'ın, 'o muz'un yerine başka bir muz koyabileceğine ve eserin 'yok' olmayacağına dikkat çekilmişti.
Zira Sotheby's'te sergilenen muzun da o gün sadece 35 cent'e satın alındığı bildirilmişti.
DAHA ÖNCE İKİ KİŞİ POPÜLER MUZU YEDİ
Cattelan'ın muz eseri, 2019'da ilk kez sergilendiği ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Miami'deki Art Basel'de 120 bin dolara satılmıştı. Satışın ardından performans sanatçısı David Datuna muzu yemiş ve yerine hızla yenisi konulmuştu. 2023'te Güney Kore'deki Leeum Sanat Müzesi'nde ise bir öğrenci aç olduğunu söyleyerek, sanat eserini yemişti.