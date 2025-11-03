Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.099,28 %1,16
        DOLAR 42,0620 %0,00
        EURO 48,4593 %-0,23
        GRAM ALTIN 5.430,23 %0,33
        FAİZ 39,80 %-0,52
        GÜMÜŞ GRAM 66,17 %0,41
        BITCOIN 107.536,00 %-2,23
        GBP/TRY 55,2136 %-0,24
        EUR/USD 1,1512 %-0,22
        BRENT 64,80 %0,05
        ÇEYREK ALTIN 8.878,43 %0,33
        Haberler Ekonomi Para Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir - Para Haberleri

        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede "Dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmalar yaşanabiliyor. Son dönemde bir yavaşlama gözlense de genel tablo değişmedi" dedi. Şimşek bütçe imkânları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususunun gündemlerinde olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2025 - 11:55 Güncelleme: 03.11.2025 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vergi ve harçlara yeniden değerleme oranının altında zam gelebilir
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bugün açıklanan ekim ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

        Bakan Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

        "Yıllık enflasyon ekimde sınırlı da olsa geriledi. 2022 ve 2023 yıl sonunda sırasıyla yüzde 64 ve yüzde 65 gerçekleşen enflasyon, 2024’te yüzde 44’e ve 2025 yılı Ekim ayında yüzde 32,9’a indi. Dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmalar yaşanabiliyor. Son dönemde bir yavaşlama gözlense de genel tablo değişmedi. Destekleyici küresel ve yurt içi koşullar sayesinde dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz.

        Bütçe imkânları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemimizde. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı kararlılıkla uyguluyor, enflasyon üzerindeki arz yönlü baskıları azaltacak yapısal adımları atıyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        "Mescid-i Aksa’ya zarar verme teşebbüslerine müsaade edemeyiz"
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Kafe kan gölüne döndü! Bir kadın diğer kadını kalbinden bıçakladı!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        Sokakta kadın cinayeti dehşeti! Kovalayıp öldürdü!
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        "Ligin kaderini değiştirdi!"
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Ekim enflasyonu açıklandı
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        Memur ve emeklinin enflasyon farkı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        2026 yılı için yeniden değerleme oranı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Cimbom ilk kez 'Buruk'
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        Dünyada ilk: Maldivler'de nesiller boyu sigara yasaklandı
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Eski hakemlerden flaş derbi yorumu: 2 penaltı, 2 kırmızıyı atladı!
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Likya Yolu 'Dünyanın En Güzel Yürüyüş Rotası' seçildi
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Anket: ABD'lilerin yüzde 64'üne göre Trump 'çok ileri gitti'
        Anket: ABD'lilerin yüzde 64'üne göre Trump 'çok ileri gitti'