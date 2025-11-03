Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam 5 Kasım Dolunay'ı burçları nasıl etkileyecek? İşte 3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız

        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız

        Gökyüzü bu hafta için neler söylüyor? 3 - 9 Kasım haftasında 12 burcu neler bekliyor? 5 Kasım'daki Boğa Dolunay'ından nasıl etkileneceğiz? İşte Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Akrep, Terazi, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçlarının haftalık yorumları...

        Giriş: 03.11.2025 - 09:07 Güncelleme: 03.11.2025 - 09:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        3 - 9 Kasım haftalık burç yorumlarınız
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bu hafta gökyüzü sizi değişime zorluyor. Mars’ın Yay’a geçişiyle içinizde büyük bir cesaret ve hareket isteği var.

        5 Kasım’daki Boğa Dolunay’ı, “artık dayanamayacağım” dediğiniz konuları gündeme getirebilir. Örneğin, harcamalar, yatırım kararları veya iş düzeninde “artık bu böyle gitmez” dediğiniz durumlar ortaya çıkabilir ve sağlam temeller üzerine kurulu kararlar alabilirsiniz.

        Venüs Akrep’e geçerken duygular derinleşiyor. Ve 8 Kasım’da Uranüs Boğa burcunda geri gidiyor; planlar altüst olabilir ama bu kırılmalar size özgürleştirebilir. Peki 3–9 Kasım haftasında 12 burcu neler bekliyor, hadi gelin bakalım!

        REKLAM

        Sevgili Koçlar, cesaretiniz artıyor ama sabırsızlık kriz yaratabilir. Maddi ya da duygusal bir konuda nihai karar kapıda.

        Sevgili Boğalar, Dolunay sizin burcunuzda! Hayatınızda bir sayfa kapanıyor. Para konularında sorgulamalar gündeme geliyor. Artık daha net, daha güçlü bir noktadasınız.

        Sevgili İkizler burçları, ilişkilerde sınanma dönemi. Ya bağlarınız güçlenebilir ya da kopuşlar meydana gelebilir.

        Sevgili Yengeçler, iş ortamında ya da arkadaş çevrenizde yeni bir denge kurma zamanı. Kime güveneceğinizi içten içe biliyorsunuz zaten.

        Sevgili Aslanlar, Mars sizi canlandırıyor, parlıyorsunuz. Ancak kariyerde bir dönüm noktasıyla karşılaşabilirsiniz.

        Sevgili Başaklar, ufkunuz genişliyor. Eğitim veya bir seyahat kararı sizi yeni bir yola çıkarabilir.

        Sevgili Teraziler, Parasal konularda netlik geliyor. Artık kiminle ne kadar paylaşacağınızı biliyorsunuz.

        Sevgili Akrepler, Venüs burcunuzda! Duygular yoğun, çekim gücünüz yüksek. Ancak Dolunay ilişkilerde bir dönüm noktası yaratabilir.

        REKLAM

        Sevgili Yaylar, Mars burcunuzda! Enerji sizde ama öfkeyi yönetmek şart. Bir düzeni bitirip yenisine geçebilirsiniz.

        Sevgili Oğlaklar, aşk ya da yaratıcılık alanında bir karar haftası. Artık neye emek vereceğinizi netleştiriyorsunuz.

        Sevgili Kovalar, ev, aile ve kariyer dengesinde bir değişim kapıda. Uranüs retrosu sizi yön değiştirmeye zorlayabilir.

        Sevgili Balıklar, yeni fikirler, yeni başlangıçlar. Sözleşme, eğitim veya iletişim alanında önemli bir tamamlanma yaşayabilirsiniz…

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Haftalık burç
        #Haftalık burç yorumları
        #5 kasım boğa dolunayı
        #3 kasım haftalık burç
        #Astroloji
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        Ferrero Türkiye'den fındık alımını durdurdu
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        17 yıl önce ve sonra... Korkutan fotoğraf!
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        Yapay zeka üniversite öğrencilerinin işini elinden alacak mı?
        2 kişiyi öldürmüştü! Kahvehane katliamında şaşırtan ifade!
        2 kişiyi öldürmüştü! Kahvehane katliamında şaşırtan ifade!
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        Otomotiv sanayisinden yurt dışı açılımı
        Göbek bağı daha kurumamış! Kız bebeğine ait... Bu nasıl vicdan?
        Göbek bağı daha kurumamış! Kız bebeğine ait... Bu nasıl vicdan?
        '120 TL' işe yaradı
        '120 TL' işe yaradı
        SGK açığı 2026’da azalacak
        SGK açığı 2026’da azalacak
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        İlginç sofra ve yemek alışkanlıkları
        Trump'tan Nijerya açıklaması: Birçok plan var
        Trump'tan Nijerya açıklaması: Birçok plan var
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Yeni sevgilisini paylaştı
        Meksikalı belediye başkanı "Ölüler Günü" kutlamalarında öldürüldü
        Meksikalı belediye başkanı "Ölüler Günü" kutlamalarında öldürüldü
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Gülümseyen depresyonun gizli yüzü
        Gülümseyen depresyonun gizli yüzü
        Dolmabahçe'de Fener destanı!
        Dolmabahçe'de Fener destanı!
        Thodex’in sahibi cezaevinde nasıl öldü?
        Thodex’in sahibi cezaevinde nasıl öldü?
        Jhon Duran attı, Tedesco ilk derbisini kazandı!
        Jhon Duran attı, Tedesco ilk derbisini kazandı!
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        İşte İngiliz Kemal!
        İşte İngiliz Kemal!
        "Bu atmosferde Beşiktaş'a karşı oynamak zor!"
        "Bu atmosferde Beşiktaş'a karşı oynamak zor!"