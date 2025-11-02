Domenico Tedesco: Bu atmosferde Beşiktaş'a karşı oynamak zor!

Trendyol Süper Lig'in 11. hafta karşılaşmasında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, tarihi geri dönüşün ardından açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ 2 HATAMIZDAN FAYDALANDI"

2 tane bireysel hatadan gol yedik. 2-0 geriye düşmeyi hak etmemiştik. 1-2 pozisyon yakalamıştık. Beşiktaş da güçlü bir takım olarak 2 hatamızdan faydalandı. Böylesine bir ateşli deplasmanda rakip 7 kişi bile olsa oynamak zordur. 3-2 kazandık. Göstermiş olduğumuz mentaliteden memnunum.

"HER GOL DEĞERLİYDİ"

Ben rakipleri umursamıyorum. Onların maçlarını izlemiyorum. Ben sadece Fenerbahçe'ye odaklanıyorum. Atmış olduğumuz her gol önemliydi. 10 kişi kalmaları zordu, böylesine atmosferde oynamak zor. Çok fazla ıslık vardı, bu iyiye işarettir. Çok ıslıklamaları, topun bizde olması demek.