47. İstanbul Maratonu koşuldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo, kadınlarda Etiyopyalı atlet Bizuager Aderra kazandı.
"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanını taşıyan maraton, 47. kez koşuldu.
Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo, 2 saat 10 dakika 12 saniyelik derecesiyle birinci oldu.
Geçen yılın şampiyonu Kenyalı atlet Dejene Debela ise 2 saat 10 dakika 23 saniyeyle ikinci oldu.
Koşuyu 2 saat 10 dakika 26 saniyelik dereceyle tamamlayan Etiyopyalı Sufaro Woliyi ise üçüncü sırayı aldı.
KADINLARDA KAZANAN ADERRA
Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Etiyopyalı atlet Bizuager Aderra, 2 saat 26 dakika 19 saniyelik derecesiyle şampiyon oldu.
Bir diğer Etiyopyalı atlet Sofia Assefa, 2 saat 26 dakika 21 saniyeyle ikinci olurken, Kenyalı atlet Joan Jepkosgei ise 2 saat 26 dakika 36 saniyelik süresiyle üçüncü sırada yer aldı.
İLK 10 SIRADA İKİ MİLLİ ATLET
İstanbul Maratonu'nda iki milli atlet ilk 10 sırada yer aldı.
Geçen seneki yarışı altıncı sırada tamamlayan Hüseyin Can, bu sene ise 2 saat 10 dakika 58 saniyelik derecesiyle beşinci oldu.
Bir diğer milli atlet Halil Yaşın ise 2 saat 19 dakika 50 saniyeyle dokuzuncu oldu.
Yavuz Ağralı, 2 saat 23 dakika 24 saniyeyle 11. olurken, Mert Girmalegesse ise 2 saat 26 dakika 3 saniyelik derecesiyle yarışı 14. sırada tamamladı.
İstanbul Maratonu'nda ilk 3 sıra şöyle oluştu:
ERKEKLER
1-Rhonzas Lokitam Kilimo – Kenya – 2:10:12
2-Dejene Debela – Etiyopya – 2:10:23
3-Sufaro Woliyi– Etiyopya – 2:10:26
KADINLAR
1-Bizuager Aderra– Etiyopya – 2:26:19
2-Sofia Assefa – Etiyopya – 2:26:21
3-Joan Jepkosgei Kilimo – Kenya – 2:26:36