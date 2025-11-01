Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
Ankara'da, 29 yaşındaki Yakup Polat'ın, berber dükkanında buluştuğu husumetlisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü ana ilişkin görüntü ortaya çıktı. Görüntüde dükkandan çıkıp kaldırımda yürüyen Polat'a arkadan yaklaşan şüphelinin ateş etmesi ve Polat'ın yere yığıldığı anlar yer aldı
Ankara'nın Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi'ndeki Bağlum Caddesi'nde, dün sabah meydana gelen olayda, Yakup Polat (29), konuşmak için berberde buluştuğu ismi öğrenilemeyen husumetlisi ile tartışmaya başladı.
BERBERİN ÖNÜNDE VURDU, KURTARILAMADI
DHA'daki habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Yakup Polat, berber dükkanının önünde tabancayla vuruldu. Yaralanan Polat, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
FİRARDAKİ KATİL ARANIYOR
Kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sürerken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
OLAYIN GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI
Görüntüde dükkandan çıkıp kaldırımda yürüyen Yakup Polat'a arkadan yaklaşan şüphelinin ateş etmesi ve Polat'ın yere yığıldığı anlar yer aldı.