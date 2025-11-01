Habertürk
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara haberleri: Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!

        Ankara'da, 29 yaşındaki Yakup Polat'ın, berber dükkanında buluştuğu husumetlisi tarafından tabancayla vurularak öldürüldüğü ana ilişkin görüntü ortaya çıktı. Görüntüde dükkandan çıkıp kaldırımda yürüyen Polat'a arkadan yaklaşan şüphelinin ateş etmesi ve Polat'ın yere yığıldığı anlar yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 13:27 Güncelleme: 01.11.2025 - 13:27
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Ankara'nın Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi'ndeki Bağlum Caddesi'nde, dün sabah meydana gelen olayda, Yakup Polat (29), konuşmak için berberde buluştuğu ismi öğrenilemeyen husumetlisi ile tartışmaya başladı.

        BERBERİN ÖNÜNDE VURDU, KURTARILAMADI

        DHA'daki habere göre tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile Yakup Polat, berber dükkanının önünde tabancayla vuruldu. Yaralanan Polat, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

        FİRARDAKİ KATİL ARANIYOR

        Kaçan şüpheliyi arama çalışmaları sürerken, olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

        OLAYIN GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

        Görüntüde dükkandan çıkıp kaldırımda yürüyen Yakup Polat'a arkadan yaklaşan şüphelinin ateş etmesi ve Polat'ın yere yığıldığı anlar yer aldı.

        #ankara
        #Son dakika haberler
