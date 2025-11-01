haftanın kitapları

DELİKANLI

(İzzet Günay)

Yeşilçam bir masal dünyasıydı. Siyah beyaz karelerin ardında kahkahalar, gözyaşları, dostluklar ve unutulmaz aşklar vardı. Bu masalın en parlak yıldızlarından biri, sahnede olduğu kadar hayat yolculuğunda da duruşunu koruyan bir isimdi: İzzet Günay... Türk sinemasının en zarif, en karizmatik yüzlerinden biri… Vakur bir centilmen, gururlu bir âşık, gözü kara bir kabadayı, sevimli bir çapkın… Her rolde sahiciliğiyle hafızalara kazındı; kalplerde derin izler bıraktı. Setlerden gerçek hayata taşan bir delikanlı imajıyla tanındı ve sevildi. Antikacı ve koleksiyoner kimliğiyle estetiği gündelik hayatına taşıdı. Tutkuları, merakları ve sezgileriyle farklı dünyaların kapısını araladı. Kronik Kitap'tan çıkan bu nehir söyleşi bir aktörün kariyerinden fazlasını sunuyor. Yeşilçam’ın rüya gibi atmosferinden göz kamaştırıcı bir hayata, sahne önünden perde arkasına uzanan samimi ve nostaljik bir zaman yolculuğuna çıkarıyor. Bir sanatçının ışıklarla, alkışlarla ve seyircilerle hemhâl oluşunu; bir entelektüelin zevklerini, hobilerini ve aktivitelerini; bir eski eser tutkununun coşkularını ve heyecanlarını; bir yaşama ustasının felsefesini ortaya koyuyor. Delikanlı… Her sayfasında hem özlenen zamanların hayallerini ve duygularını hem de kendi hayatınıza ışık tutacak izleri bulabileceğiniz ilham verici bir yaşam öyküsü…