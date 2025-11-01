Habertürk
        Kan donduran olay... Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!

        Kan donduran olay... Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!

        Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde, ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi 7 yaşındaki Mustafa B.'nin yüzünde sigara söndüren temizlik görevlisi 45 yaşındaki Zehra Sanık tutuklanarak cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 08:25 Güncelleme: 01.11.2025 - 08:36
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Şanlıurfa'da olay, önceki gün Harran ilçesindeki Koyunluca İlkokulu'nda meydana geldi. İŞKUR üzerinden geçici olarak okulun temizlik kadrosuna alınan temizlik görevlisi olan Zehra Sanık (45), iddiaya göre 2'nci sınıf öğrencisi Mustafa B.'nin (7) yüzünde sigara söndürdü ve çocuğu darp etti.

        AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLDU

        DHA'da yer alan habere göre çocuğun gözünün altında yanık izi oluşurken, aile ve okul yönetimi kadından şikayetçi oldu.

        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, Zehra Sanık'ı gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zehra Sanık, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        #Şanlıurfa
        #Son dakika haberler
