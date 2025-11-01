Habertürk
        Engin Çağlar hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Engin Çağlar hayatını kaybetti

        Yeşilçam'ın usta oyuncularından Engin Çağlar, motosiklet çarpması sonucu hayatını kaybetti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.11.2025 - 10:59 Güncelleme: 01.11.2025 - 12:02
        Engin Çağlar, hayatını kaybetti
        'Kınalı Yapıncak', 'Kadın Değil Baş Belası' ve 'Öksüz' gibi yapımlarda rol alan Yeşilçam'ın usta oyuncusu Engin Çağlar, motosiklet çarpması sonucu 85 yaşında yaşamını yitirdi.

        Arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra restoranın karşısına geçmek isteyen Engin Çağlar'a bir motosiklet çarptı. Çağlar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Engin Çağlar'ın vefat haberini, kurucu üyesi olduğu Film-San Vakfı sosyal medya hesabından duyurdu. Vakfın paylaşımında şu ifadelere yer verildi; "Film-San Vakfı'nın Kurucu Üyelerinden ve Türk Sineması'nın, Yeşilçam'ın değerli oyuncusu Engin Çağlar'a Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

        Film-San Vakfı, yaptığı son paylaşımda usta oyuncu Engin Çağlar’ın cenaze bilgilerini duyurdu. Açıklamada, Çağlar’ın cenazesinin 2 Kasım 2025 Pazar günü öğle namazının ardından Şişli Merkez Camii’nden kaldırılacağı ve Zincirlikuyu Mezarlığı aile kabristanına defnedileceği belirtildi.

        Usta oyuncu Engin Çağlar'ın vefatının ardından birçok ünlü isim taziye paylaşımlarında bulundu.

        Hülya Koçyiğit: Bugün, çok kıymetli bir dostumu, Türk sinemasının zarif beyefendilerinden Engin Çağlar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Engin, pozitif enerjisiyle, içtenliğiyle, dostluğu ve inceliğiyle etrafındaki herkese iyi gelirdi. Yüzünde her zaman bir gülümseme, dilinde hep güzel bir söz vardı. Bazı insanlar gider ama bıraktıkları sevgi hep bizimle kalır. Canım dostum, gülüşün, zarafetin ve güzel kalbin hiç unutulmayacak. Sevgili eşi Filiz Vural'a, evlatlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Hepimizin başı sağ olsun.

        Nuri Alço: Sadece bir sanatçı değil, gerçek bir ağabey, gerçek bir dost… Gidişine inanmak zor. Huzurla uyu, Engin ağabeyim.

        ENGİN ÇAĞLAR KİMDİR?

        Engin Çağlar, annesi Üsküp doğumlu olan babası, Azak Denizi kıyısındaki küçük bir kasabada doğup İstanbul’a göç eden bir aileden gelmektedir. Lise öğrenimini Robert Kolej’de tamamlayan sanatçı, 1958 yılında kısa bir süre Galatasaray futbol takımında forma giydi. Üniversite eğitimini Almanya’da tamamladıktan sonra, 1965 yılında askerliğe gitti. İki yıl denizci olarak görev yaptığı askerlik döneminde Kıbrıs’ta da bulundu.

        Engin Çağlar, '1974 yapımı 'Hasret'te başrolü Emel Sayın ile paylaştı.
        Engin Çağlar, '1974 yapımı 'Hasret'te başrolü Emel Sayın ile paylaştı.
        Terhisinin ardından Ses Dergisi’nin yarışmasına katılarak Uğur Güçlü'nün ardından ikinci oldu. Aynı yarışmada Kadir İnanır, Sümer Tilmaç, Demir Karahan ve Altan Bozkurt gibi isimler de yer almıştı. Sinemaya 1968 yılında Bilge Olgaç’ın 'Öksüz' filmiyle adım attı. 1969’da Orhan Aksoy’un yönettiği 'Kınalı Yapıncak' filminde Hülya Koçyiğit ile başrolü paylaşarak tanındı. Hulki Saner ile anlaşmasının ardından Metin Erksan’ın yönettiği çeşitli filmlerde rol aldı.

        Engin Çağlar, 1974'te sinemayı bıraktı. Sonraki yıllarda birkaç filmde daha yer alsa da tam anlamıyla sinemaya geri dönmedi. 2016 yılında FİLMSAN Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı’na seçilerek sanat dünyasındaki çalışmalarına farklı bir alanda devam etti.

        ÖDÜLLER

        2011: 48. Altın Portakal Film Festivali - Yaşam Boyu Onur Ödülü

        2017: 22. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri - Sinema Onur Ödülü

        #Engin Çağlar
        #Film-San Vakfı
