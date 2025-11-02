Habertürk
Habertürk
        İsrail, Gazze'de ateşkesi yeni saldırılarla bir kez daha ihlal etti | Dış Haberler

        İsrail, Gazze'de ateşkesi yeni saldırılarla bir kez daha ihlal etti

        İsrail ordusu, Gazze'de 10 Ekim'de sağlanan ateşkes anlaşmasını bir kez daha ihlal etti. İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine 3 hava saldırısı düzenlediği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 12:44 Güncelleme: 02.11.2025 - 12:44
        İsrail ateşkesi bir kez daha ihlal etti
        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasını yeniden ihlal ederek, kuzey ve güney bölgelerine saldırılar düzenledi.

        Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, ateşkese rağmen İsrail ordusuna ait askeri araçlardan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinde ateş açıldı. Kentin Şucaiyye ve Zeytun mahallelerinde Filistinlilere ait bazı evler patlayıcılarla havaya uçuruldu.

        Hedef alınan bölgelerden dumanlar yükseldi.

        İsrail topçu birlikleri, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentinin doğusunu bombaladı, bölgeye ateş açtı.

        Ayrıca İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine 3 hava saldırısı düzenledi.

        GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

        ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

        Anlaşma, müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

        İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

        Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ateşkesin başlamasından bu yana İsrail'in saldırılarında 226 kişi hayatını kaybetti.

