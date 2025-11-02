İsrail, Gazze'de ateşkesi yeni saldırılarla bir kez daha ihlal etti | Dış Haberler

İsrail, Gazze'de ateşkesi yeni saldırılarla bir kez daha ihlal etti İsrail ordusu, Gazze'de 10 Ekim'de sağlanan ateşkes anlaşmasını bir kez daha ihlal etti. İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine 3 hava saldırısı düzenlediği bildirildi

Anadolu Ajansı Giriş: 02.11.2025 - 12:44 Güncelleme: 02.11.2025 - 12:44

