        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin kilit isimleri! - Fenerbahçe Haberleri

        Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin kilit isimleri!

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki dev buluşmada Beşiktaş, sahasında ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek. İki takım da derbiden galip ayrılarak zirve yarışında iddiasını sürdürmek istiyor. Dev maç öncesi iki takımın öne çıkan futbolcularını karşılaştırdık. İşte kritik mücadelenin kilit isimleri ve dikkat çeken istatistikler...

        Giriş: 02.11.2025 - 10:49 Güncelleme: 02.11.2025 - 10:49
        1

        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam Beşiktaş ile Fenerbahçe derbi maçta karşı karşıya gelecek.

        Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Ali Yılmaz yönetecek.

        2

        Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'de oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, hanesine yazdırdığı 17 puanla haftaya 4. sırada girdi.

        Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, derbiyi kazanarak olumsuz havayı değiştirmeyi planlıyor.

        3

        Ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlikle 22 puan toplayan sarı-lacivertli ekip ise haftaya 3. sırada girdi.

        Fatih Karagümrük müsabakasının ardından Gaziantep FK deplasmanından 3 puanla ayrılan Fenerbahçe, bu sezon teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve gelmesinin ardından ilk kez üst üste 2 lig maçında galibiyete uzandı.

        Sarı-lacivertli ekipte hedef, Beşiktaş deplasmanından da galibiyetle ayrılarak zirve yarışından uzaklaşmamak.

        4

        Derbinin kaderini ise iki takımın kilit isimleri belirleyecek. İşte Sergen Yalçın ve Domenico Tedesco'nun öğrencilerinin karşılaştırmaları...

        5

        ERSİN DESTANOĞLU - EDERSON

        6

        DJALO - SKRINIAR

        7

        NDIDI - ALVAREZ

        8

        ORKUN - İSMAİL

        9

        RAFA SILVA - ASENSIO

        10

        TOURE - KEREM

        11

        ABRAHAM - EN-NESYRI

