        Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ibra edildi! - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ibra edildi!

        Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ve yönetimi, ikinci dönemi için idari ve mali bakımlardan oy çokluğuyla ibra edildi.

        Giriş: 02.11.2025 - 17:37 Güncelleme: 02.11.2025 - 18:00
        Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı ibra edildi!
        Beşiktaş Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda üç ayrı dönemin ibrası gerçekleştirildi.

        Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kongrede 1 Haziran 2024-29 Aralık 2024, 29 Aralık 2024-11 Mayıs 2025 ve 11 Mayıs 2025-31 Mayıs 2025 arasındaki faaliyetler idari ve mali yönden oylandı.

        Hasan Arat'ın görev yaptığı 1 Haziran 2024-29 Aralık 2024 dönemi oy çokluğuyla ibra edilmedi.

        Adalı'nın görev süresi olan 29 Aralık 2024-11 Mayıs 2025 ve 11 Mayıs 2025-31 Mayıs 2025 dönemleri ise ibra edildi.

        OLAYLI İBRA

        Adalı'nın ibrası sırasında salonda gergin anlar yaşandı.

        Kongre divan başkanı Affan Keçeci, ibra oylamasını sunduktan sonra sayım yapmadan oy çokluğuyla yönetimin ibra edildiğini söyledi. İbra etmeyen taraf ise buna tepki göstererek sayım yapılmasını istedi.

        İbra etmek isteyenlerin ve istemeyenlerin salonun iki tarafına yerleşmesini talep eden Keçeci, daha sonra bu sayımdan da vazgeçti. Üyelerden kongre katılım kartlarının toplanması ve kartlara göre sayım yapılmasını isteyen Keçeci sayının ibra lehine olduğunu açıklayarak Adalı yönetiminin oy çokluğuyla ibra edildiğini duyurdu.

