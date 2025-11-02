Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları iş birliği ve UNICEF teknik desteğiyle “Gelişim Geriliği Riski ve Engeli Olan Çocuklar İçin Türkiye’de Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sisteminin Geliştirilmesi Pilot Uygulaması” hayata geçirildi.

0-8 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR ERKEN DÖNEMDE TESPİT EDİLECEK

Geliştirilen Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi kapsamında kurulan Erken Çocukluk Gelişim Merkezlerinde gelişimsel gerilik riski bulunan veya engeli olan 0-8 yaş arası çocukların erken dönemde tespit edilerek ihtiyaç duydukları bakım, sağlık, koruma ve eğitim hizmetlerine sürekli olacak şekilde tek bir noktadan erişmeleri sağlanıyor.

REKLAM

Merkezlerde, ailelerin bilinçlendirilmesi hedeflenerek çocukların en doğru desteği zamanında almalarına imkan tanınıyor. Ankara, Kahramanmaraş ve Mersin’de Bakanlığa bağlı gündüzlü bakım merkezlerinde oluşturulan birimlerde hayata geçirilen pilot uygulama, dördüncü merkez olarak geçtiğimiz Cuma günü Bursa'da hizmete girdi. Pilot uygulamanın yürütüldüğü merkezlerde bugüne kadar 115 çocuk ve ailesine ulaşıldı.

Bursa Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ndeki Erken Çocukluk Gelişim Merkezi açılışı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla gerçekleşti.