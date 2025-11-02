Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı! 0-8 yaş çocuklara tek noktadan hizmet - Haberler | Sağlık Haberleri

        4 ildeki Erken Çocukluk Gelişim Merkezleri ile gelişimsel gerilik riski olan çocuklara tek noktadan hizmet

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen ve Türkiye'de bir sistem olarak ilk defa hayata geçirilen "Gelişim Geriliği Riski ve Engeli Olan Çocuklar İçin Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi Pilot Uygulaması" kapsamında Ankara, Kahramanmaraş, Mersin ve Bursa'da 0-8 yaş arası gelişimsel gerilik riski bulunan çocuklara en erken dönemde ulaşarak ihtiyaç duydukları bakım, sağlık, rehabilitasyon ve eğitim hizmetleri tek bir noktadan sunuluyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2025 - 11:26 Güncelleme: 02.11.2025 - 11:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi 4 ilde pilot uygulanmaya başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları iş birliği ve UNICEF teknik desteğiyle “Gelişim Geriliği Riski ve Engeli Olan Çocuklar İçin Türkiye’de Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sisteminin Geliştirilmesi Pilot Uygulaması” hayata geçirildi.

        0-8 YAŞ ARASI ÇOCUKLAR ERKEN DÖNEMDE TESPİT EDİLECEK

        Geliştirilen Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi kapsamında kurulan Erken Çocukluk Gelişim Merkezlerinde gelişimsel gerilik riski bulunan veya engeli olan 0-8 yaş arası çocukların erken dönemde tespit edilerek ihtiyaç duydukları bakım, sağlık, koruma ve eğitim hizmetlerine sürekli olacak şekilde tek bir noktadan erişmeleri sağlanıyor.

        REKLAM

        Merkezlerde, ailelerin bilinçlendirilmesi hedeflenerek çocukların en doğru desteği zamanında almalarına imkan tanınıyor. Ankara, Kahramanmaraş ve Mersin’de Bakanlığa bağlı gündüzlü bakım merkezlerinde oluşturulan birimlerde hayata geçirilen pilot uygulama, dördüncü merkez olarak geçtiğimiz Cuma günü Bursa'da hizmete girdi. Pilot uygulamanın yürütüldüğü merkezlerde bugüne kadar 115 çocuk ve ailesine ulaşıldı.

        Bursa Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'ndeki Erken Çocukluk Gelişim Merkezi açılışı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın katılımıyla gerçekleşti.

        HEDEF BU MODELİ ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDA YAYGINLAŞTIRMAK

        Merkezlere ilişkin yaptığı açıklamada Bakan Göktaş, çocuğun gelişimini desteklemenin en doğru yolunun ailesini güçlendirmek olduğuna dikkati çekerek, “Hedefimiz bu modeli, ülkemizin dört bir yanında yaygınlaştırarak her çocuğa temas edebilmek. Ailelerle birlikte çocuğun güçlü yanlarını, ihtiyaçlarını belirlemek için özel bir rehber kullanıyoruz. Akademisyenler tarafından geliştirilen bu rehber, aynı zamanda dünyada 30’dan fazla ülkede kullanılıyor. Biz de, başarısı dünyaca kabul gören bu rehberle çocuklarımızın ve ailelerinin hayatına dokunmaktan mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

        Bu doğrultuda, aileyle birlikte hangi adımları atabileceklerine karar verildiğini bildiren Göktaş, şunları kaydetti: “Kimi zaman aileler, merkezimize geliyor. Kimi zaman biz onları evlerinde ziyaret ediyoruz. Bazen de telefonla görüşüyoruz. Fakat her koşulda, aileyle sürekli iletişim hâlinde kalıyor, çocuğun gelişimini adım adım birlikte izliyoruz. Çocuklarımızın neleri başarabildiğini, hangi alanlarda desteğe ihtiyaç duyduğunu birlikte değerlendiriyoruz. Biliyoruz ki, erken müdahale alanına yapılan her yatırım, sadece bir çocuğun değil. Bir ailenin ve nihayetinde bütün bir toplumun geleceğine yapılan yatırımdır. Zamanında verilen her desteğin, gelecekte paha biçilmez bir toplumsal gelişim ve ekonomik kazanç olarak geri döneceğine inanıyoruz."

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Boğaz'da panik!
        Boğaz'da panik!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Turistler çok zengin" sözü 3 kişiyi ölüme götürdü!
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        "Komisyon, demokrasiyi güçlendirme raporu hazırlamalı"
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        Derbinin kaderini onlar belirleyecek!
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        İngiltere'de trende bıçaklı saldırı
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        Obama'dan Mamdani'ye övgü
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        "Bu takıma uzak hayaller göstermeye gerek yok"
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        Trump'tan orduya Nijerya emri
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        Yapay zekâ onları listeye almadı
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        İşte ülkelerin tuhaf yasakları!
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        "Bana ajitasyon yapma" derken ne demek istiyoruz?
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normalinde
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        'Pazartesi Sendromu'nu atlatmanın en basit yolları!
        Okan Buruk'tan hakem yorumu!
        Okan Buruk'tan hakem yorumu!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        Berber çıkışı kanlı infaz kameraya yansıdı!
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        İlköğretim müfredatına bilinçli tüketici dersi eklenecek
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Kahramanmaraş Türkiye'nin ilk 'UNESCO Edebiyat Şehri' oldu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu
        Thodex'in kurucusu cezaevindeki odasında ölü bulundu