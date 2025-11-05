Habertürk
        Türk kahvesi, Avrupa Birliği'nde 'Geleneksel Ürün Adı' olarak tescillendi

        Türk kahvesi, Avrupa Birliği’nde 'Geleneksel Ürün Adı' olarak tescillendi

        Avrupa Birliği'nden (AB) coğrafi işaret tescili alan Hatay kaytaz böreği ve Gaziantep lahmacununun ardından Türk kahvesi de Türkiye'nin AB'de tescillenen ilk geleneksel ürün adı olarak kayıtlara geçti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 11:37 Güncelleme: 05.11.2025 - 11:38
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan açıklamada, AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan duyuruyla Türk kahvesinin TOBB tarafından yapılan başvuru sonucu AB'de 'geleneksel ürün adı' olarak ilan edildiği belirtildi.

        3 aylık sürecin tamamlanmasının ardından Türk kahvesinin, Türkiye'nin AB'de tescil edilen ilk geleneksel ürün adı olduğu vurgulanan açıklamada, "Kültürümüzün en köklü sembollerinden biri olan Türk kahvesi, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde de yer alıyor. 500 yılı aşkın geçmişiyle sadece bir içecek değil, misafirperverliğimizin, sohbetin ve dostluğun simgesi. TOBB olarak yerel ve geleneksel değerlerimizi korumak, dünya çapında tanıtmak ve tescil ettirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Türk kahvesinin eşsiz kokusu ve lezzeti Avrupa'da da tescilleniyor" ifadeleri kullanıldı.

        KAYTAZ BÖREĞİ VE GAZİANTEP LAHMACUNU DA COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALDI

        TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da NSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hatay kaytaz böreğinin, Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan 39'uncu, Gaziantep lahmacununun da 40'ıncı ürün olduğunu bildirdi.

        Türkiye'nin, dünyada çok az coğrafyaya nasip olan ürün çeşitliliğine sahip olduğuna dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

        "TOBB ve oda-borsa camiası olarak yerel ve coğrafi işaretli ürünler için yoğun çaba sarf ediyoruz. AB süreci devam eden 42 coğrafi işaret ve 2 geleneksel ürün adı ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor."

        AB'DEN COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALAN ÜRÜNLER

        Türkiye'nin AB'den coğrafi işaret tescili alan ürünleri şunlar:

        "Gaziantep baklavası, Aydın inciri, Malatya kayısısı, Aydın kestanesi, Milas zeytinyağı, Bayramiç beyazı, Taşköprü sarımsağı, Giresun tombul fındığı, Antakya künefesi, Suruç narı, Çağlayancerit cevizi, Gemlik zeytini, Edremit zeytinyağı, Milas yağlı zeytini, Ayaş domatesi, Maraş tarhanası, Edremit Körfezi yeşil çizik zeytini, Ezine peyniri, Safranbolu safranı, Aydın memecik zeytinyağı, Araban sarımsağı, Osmaniye yer fıstığı, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Hüyük çileği, Bursa siyah inciri, Söke pamuğu, Manisa mesir macunu, Gaziantep menengiç kahvesi, Silifke yoğurdu, Aydın memecik zeytini, Erzincan tulum peyniri, Aydın çam fıstığı, Afyon pastırması, Afyon sucuğu, Gaziantep fıstık ezmesi, Mut zeytinyağı, Kırkağaç kavunu, Hatay kaytaz böreği, Gaziantep lahmacunu."

