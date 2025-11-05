Trump'tan Demokratların zaferle çıktığı seçimlere dair ilk yorum: Oy pusulasında ben yoktum

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anketlere göre, bu gece Cumhuriyetçilerin seçimleri kaybetmesinin iki nedeni var, Trump oy pusulasında yoktu ve hükümet kapalıydı." ifadesini kullandı.

Demokratlar, New York Belediye Başkanlığı, New Jersey ve Virginia eyaletlerinde yapılan valilik seçimleri ile California eyaletindeki referandum olmak üzere dört büyük yarışta zafer elde etti.

Demokrat Parti adayı Mikie Sherrill New Jersey Valisi, Abigail Spanberger de Virginia'nın ilk kadın valisi oldu.

New York'un Demokrat Belediye Başkan adayı Zohran Mamdani de resmi olmayan ilk sonuçlarına göre, oyların yüzde 50,4'ünü alarak New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı oldu.

Mamdani'den Trump'a: Sesi aç

New York Belediye Başkanı seçilen Mamdani, "Bir despotu korkutmanın bir yolu varsa, o da onun iktidar kazanmasına olanak sağlayan koşulları ortadan kaldırmaktır. Bu sadece Trump'ı durdurmanın yolu değil, bir sonrakini de durdurmanın yolu. O halde Donald Trump, beni izlediğini bildiğim için sana söylüyorum: Sesi aç" ifadelerini kullandı.

"Trump gibi milyarderlerin vergi kaçırmasına ve vergi indirimlerinden faydalanmasına olanak sağlayan yolsuzluk kültürüne" son vereceklerini kaydeden Mamdani, "New York, göçmenler tarafından inşa edilmiş ve bu gece itibarıyla göçmenler tarafından yönetilen bir şehir olarak kalacak. Yani, beni dinle Başkan Trump, herhangi birimize ulaşmak için hepimizi aşmanız gerek." dedi.