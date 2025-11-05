Habertürk
        Diyarbakır haberleri: Dehşet! 2 kişinin öldüğü kavga kamerada | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        Dehşet! 2 kişinin öldüğü kavga kamerada!

        Diyarbakır'da, kasap dükkanında 2 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı kavga anları cep telefonuna anbean yansıdı. Görüntülerde eli silahlı 2 kişinin yerde hareketsiz yatan 2 kişiye defalarca ateş açtığı görüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 11:38 Güncelleme: 05.11.2025 - 11:40
        Dehşet! 2 kişinin öldüğü kavga kamerada!
        Diyarbakır'da, edinilen bilgilere göre kan donduran olay, dün akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Talaytepe Mahallesi Diclekent Bulvarı üzerindeki bir kasap dükkanında meydana geldi.

        SÖZLÜ TARTIŞMA SİLAHLI KAVGAYA DÖNDÜ

        İHA'daki habere göre dükkanda iki grup arasında başlayan sözlü tartışma bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Zülfü Coşan ile Ensari Coşan hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

        OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR

        İhbarla olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edilirken, hayatını kaybeden Zülfü Coşan ile Ensari Coşan otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        CİNAYET ANI KAMERADA

        Olay anı ise karşı apartmanda oturan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde eli silahlı 2 kişinin yerde hareketsiz yatan 2 kişiye defalarca ateş açtığı görüldü.

