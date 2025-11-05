Habertürk
Habertürk
        Faruk Peker, 'Mitoloji Mafyası'ndan çıkarıldı

        Faruk Peker, rol aldığı 'Mitoloji Mafyası' adlı sinema filminin afişinde fotoğrafının olmamasından dolayı yapımcı şirkete dava açacağını açıklamıştı. Peker'in sahneleri filmden çıkarıldı

        Giriş: 05.11.2025 - 15:53 Güncelleme: 05.11.2025 - 16:21
        Filmden çıkarıldı
        'Mitoloji Mafyası' ile 17 yıl sonra sinemaya dönen Faruk Peker, geçtiğimiz günlerde filmin afişinde fotoğrafı olmadığı için yapımcı Hayri Aslan'a büyük tepki göstererek; "Mahkemelik olacağız" demişti.

        "Mahkemelik olacağız"
        Orçun Benli'nin yönettiği Coşkun Göğen, Mustafa Üstündağ, İlker Aksum, Yeşim Salkım, Eray Özbal, Nuri Alço ve Aslı Bekiroğlu'nun başrollerini paylaştığı 'Mitoloji Mafyası'nda, başrolünü Müjde Ar ile paylaştığı 1982 yapımı 'İffet'ten bir sahne canlandıran Faruk Peker, tepkisini şöyle dile getirmişti; "Coşkun'un fotoğrafını kocaman koymuşlar. Tecavüzcü Coşkun'dan aşağı düşmüşüm. Onun figüranı olmuşu. Nuri Alço da rol almış. Bana söyleselerdi ben o filmde rol mu alırdım? Coşkun'u 1975'ten beri tanırım. Senaryosunu kendi yazdığım ve başrolünü oynadığım filmde ona rol verdim. Bu adamın adını benim ismimin üzerine yazmışlar bir de fotoğrafımı da afişten çıkarmışlar. Ben hayatımda jönden başka bir şey oynamadım. İsviçre - ABD yapımı 'The Favorite' filminde Murray Abraham ile oynadım. 'Mitoloji Mafyası' filmindeki bütün kadroya bakın, hepsini toplayın benim özgeçmişimi tutmuyor. Bana verilen sözler tutulmadı. Mahkemelik olacağız. Sen benim 48 yıllık yatırımıma nasıl böyle bir hakaret edersin. Terbiyesiz. Sana hakkımı helal etmiyorum. O film inşallah sana bir lira kazandırmayacak. Seni Allah'a havale ediyorum. Uykularını uyuyama inşallah. Bir tek sahne oynamam için, 'Allah aşkına' diyerek, ısrar ettiniz, özel arabalar tuttunuz rol almam için. 'İffet' filmindeki araba sahnesinin benzerini çekeceğimiz için yapımcı arkadaş bir de Müjde Ar'ı aramış, icazet istemiş. Çok güvendiğin oyuncu kadron var ya sonunda ben göreceğim filmin gişesini. Sen o filmdeki bütün oyuncuların özgeçmişini toplamını benimkinin yanına yaz. Eğer tutuyorsa ben haksızım. Beni bu durumlara düşürdün, aldattın" ifadelerini kullanmıştı.

        'Mitoloji Mafyası'nın yapım şirketi Content Turkey'den edindiğimiz bilgiye göre; Faruk Peker ile iş anlaşması sonlandırıp, sahneleri filmden çıkarıldı. Gösterime 21 Aralık'ta girecek olan filmin kurgusu, Peker'in sahnelerinin çıkarılmasının ardından yeniden yapılıyor.

        Faruk Peker'in tepki gösterdiği afiş şöyleydi;

        'Mitoloji Mafyası'nın konusu: 'Peker' ile 'Ati', iki beceriksiz hırsızdır. Antik bir heykeli çalan ikili, farkında olmadan heykelin içinde binlerce yıldır mahsur kalan 'Priapos'un serbest kalmasına neden olur. 'Priapos', 'Peker' ve 'Ati'den kendisini ait olduğu yere götürmelerini ister, karşılığında da onların bir dileğini gerçekleştirecektir.

        #Faruk Peker
        #mitoloji mafyası
