        Haberler Gündem Güncel Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük | Son dakika haberleri

        Ordu'da taş ocağı şantiyesinde göçük

        Ordu'nun Fatsa ilçesindeki bir taş ocağında meydana gelen göçükte iki işçinin mahsur kaldığı bildirildi. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Ordu Valisi Muammer Erol, göçüğün meydana geldiği bölgede heyelan riski olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 17:59 Güncelleme: 05.11.2025 - 18:33
        Ordu'da taş ocağında göçük! 2 kişi enkaz altında
        Ordu Valisi Muammer Erol, Fatsa-Çatalpınar kara yolu üzerindeki bir çakıl ocağı şantiyesinde göçük meydana geldiğini, kendisinin de olay yerine hareket ettiğini söyledi.

        İlgili ekiplerin bölgeye sevk edildiğini ifade eden Vali Erol, "Şu anda net bir bilgi yok. İş makinelerinin olduğu bilgisi var. Ekipler sevk edildi." diye konuştu.

        İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, göçük altında kalan iki kişiye ulaşmak için çalışmalara başladığı öğrenildi.

        İŞÇİLER ARACIN İÇİNDEYDİ İDDİASI

        İHA muhabiri Selim Kuşçu'nun Habertürk'e verdiği bilgilere göre Ordu’nun Fatsa ilçesindeki bir taş ocağında meydana gelen göçükte iki işçinin mahsur kaldığı bildirildi. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi.

        İlk bilgilere göre göçük altında iki işçiyle birlikte bir kamyon ve bir iş makinesinin kaldığı öne sürülüyor. İşçilerin, enkaz altında kalan araç içerisinde oldukları değerlendiriliyor.

        Ekipler, yaklaşık yarım saattir enkaza ulaşmak için çalışma yürütüyor. Bölgede dört iş makinesiyle müdahale sürerken, alan güvenlik çemberine alındı ve yalnızca görevlilerin girişine izin veriliyor.

        BÖLGEDE HEYELAN RİSKİ VAR

        Ordu Valisi Muammer Erol, göçük alanındaki çalışmaları aktardı. Erol, göçüğün yaşandığı alanın riskli olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

        Taş ocağında öğle saatlerinde malzeme çıkarmak için bir patlatma yapılıyor. Göçen kısmın altında çalışan bir iş makinesi ve kamyon sürücüleri ile birlikte göçük altında. 30'a yakın iş makinesi sevk edildi. Olay yerinde kayma riski var. Sınırlı sayıda iş makinesi sokabiliyoruz. Göçük altındaki kurtarmak için çalışmalarımız hassas bir şekilde devam ediyor.

        Ayrıntılar gelecek

