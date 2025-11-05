Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da kariyerini sürdüren dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, İngiliz gazeteci Piers Morgan'ın programına konuk oldu. Futbol kariyerinin yanı sıra özel hayatına dair açıklamalarda bulunan yıldız isim, nişanlısı Georgina Rodriguez ile ilişkisine dair dikkat çeken detaylar paylaştı.

Georgina Rodriguez - Cristiano Ronaldo

Hatırlanacağı üzere Cristiano Ronaldo, uzun süredir birlikte olduğu ve iki kızının annesi olan İspanyol model Georgina Rodriguez'e, geçtiğimiz ağustosta 5 milyon dolar değerinde tektaşla evlilik teklifinde bulunmuştu.

"ASLINDA BİR GÜN YAPACAĞIMI BİLİYORDUM"

Ünlü futbolcu o anları şu sözlerle anlattı; "Gece saat 1 civarıydı. Arkadaşlarımdan biri yüzüğü bana verdi, Georgina'ya teklif etmek için. Tam yüzüğü uzatırken, iki çocuğum odaya girdi ve 'Baba, anneye yüzüğü vereceksin ve evlenmesini isteyeceksin' dedi. O anda 'Vay, demek ki doğru zaman bu' diye düşündüm. Aslında bir gün yapacağımı biliyordum ama o gece için plan yapmamıştım. Kızlarım öyle söyleyince ve arkadaşlarım da çekim yaparken, içimden geldi ve yüzüğü verdim. Diz çökmedim. Çünkü hazırlıklı değildim ama çok güzel bir andı. Küçük bir konuşma yaptım. Basitti... Çünkü ben romantik biri değilim. Yani… Romantik sayılırım ama çok da öyle değilim; her hafta eve çiçek getiren bir adam değilim mesel ama kendimce romantik biriyim."