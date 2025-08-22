Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in evlilik sözleşmesi

Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen, 40 yaşına basmasına rağmen aktif futbol hayatını sürdüren Cristiano Ronaldo, saha dışındaki hayatıyla da her zaman gündemde. Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Portekizli golcü, geçtiğimiz hafta 9 yıllık sevgilisi Georgina Rodriguez'e 5 milyon dolar değerindeki bir tektaş ile evlenme teklifi etti.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre; çiftin, 2017'de dünyaya gelen ilk kızları Alana Martina'nın doğumundan sonra imzaladığı evlilik sözleşmesi ortaya çıktı. Portekiz basınına göre; bu sözleşmede, boşanmaları durumunda Ronaldo, Rodriguez'e aylık 114 bin dolar nafaka ve Madrid'de 5 milyon dolar değerinde de mülk verecek. REKLAM

Basına yansıyan başka bir iddia ise bu sözleşme güncellendi ve ayrılık durumunda Ronaldo'nun Georgina Rodriguez'e ayrıca şu imkânları da sağlayacak: * Ayrılık durumunda 50 milyon dolar tazminat * Çocuk Desteği: 500 bin dolar * Yaşam Tarzı Bakımı: Yılda 2 milyon dolar * İki lüks otomobil * Yılda iki kez tatil

Cristiano Ronaldo'nun 2025 itibarıyla 923 milyon dolarlık serveti bulunuyor. SÖZLEŞME YENİLEDİ Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, haziran ayında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile iki yıllık sözleşme yeniledi.