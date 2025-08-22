Habertürk
        Haberler Magazin Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in evlilik sözleşmesi - Magazin haberleri

        Cristiano Ronaldo ve Georgina Rodriguez'in evlilik sözleşmesi

        Ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, 9 yıllık sevgilisi Georgina Rodriguez'e geçtiğimiz günlerde 5 milyon dolar değerindeki bir tektaş ile evlenme teklifi etmişti. Çiftin, ilk kızları Alana Martina'nın doğumundan sonra imzaladığı evlilik sözleşmesi 8 yıl sonra ortaya çıktı

        Giriş: 22.08.2025 - 10:25 Güncelleme: 22.08.2025 - 10:26
        Evlilik sözleşmesi ortaya çıktı
        Dünyanın en iyi futbolcuları arasında gösterilen, 40 yaşına basmasına rağmen aktif futbol hayatını sürdüren Cristiano Ronaldo, saha dışındaki hayatıyla da her zaman gündemde. Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da forma giyen Portekizli golcü, geçtiğimiz hafta 9 yıllık sevgilisi Georgina Rodriguez'e 5 milyon dolar değerindeki bir tektaş ile evlenme teklifi etti.

        Portekiz basınında yer alan haberlere göre; çiftin, 2017'de dünyaya gelen ilk kızları Alana Martina'nın doğumundan sonra imzaladığı evlilik sözleşmesi ortaya çıktı. Portekiz basınına göre; bu sözleşmede, boşanmaları durumunda Ronaldo, Rodriguez'e aylık 114 bin dolar nafaka ve Madrid'de 5 milyon dolar değerinde de mülk verecek.

        Basına yansıyan başka bir iddia ise bu sözleşme güncellendi ve ayrılık durumunda Ronaldo'nun Georgina Rodriguez'e ayrıca şu imkânları da sağlayacak:

        * Ayrılık durumunda 50 milyon dolar tazminat

        * Çocuk Desteği: 500 bin dolar

        * Yaşam Tarzı Bakımı: Yılda 2 milyon dolar

        * İki lüks otomobil

        * Yılda iki kez tatil

        Cristiano Ronaldo'nun 2025 itibarıyla 923 milyon dolarlık serveti bulunuyor.

        SÖZLEŞME YENİLEDİ

        Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, haziran ayında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr ile iki yıllık sözleşme yeniledi.

        İngiliz basınından The Sun'ın aktardığına göre; 178 milyon sterlin yıllık garanti ücret. 24.5 milyon sterlin imza parası. Kulüpten yüzde 15 hisse. Ronaldo attığı her gol için 80 bin sterlin. Yaptığı her asist için 40 bin sterlin. Kulübün Suudi Arabistan Ligi’nde şampiyon olması halinde 8 milyon sterlin. Ronaldo’nun Altın Ayakkabı ödülünü kazanması durumunda 4 milyon sterlin. Al Nassr’ın Asya Şampiyonlar Ligi’ne katılması ve şampiyonluğa ulaşması hâlinde ise 6.5 milyon sterlin. Ronaldo'nun özel jetinin 4 milyon sterlinlik masraflarını da kulüp karşılayacak. Öte yandan Portekizli yıldıza 60 milyon sterlin değerinde sponsorluk anlaşmaları sözü verildi.

        #Georgina Rodriguez
        #Cristiano Ronaldo
