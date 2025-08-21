Habertürk
        Ufuk Bayraktar hakkında karar çıktı - Magazin haberleri

        Ufuk Bayraktar hakkında karar çıktı

        'Yağma, Kasten Yaralama, Tehdit ve Hakaret' suçlarından adliyeye sevk edilen oyuncu Ufuk Bayraktar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 15:59 Güncelleme: 21.08.2025 - 16:11
        Ünlü oyuncu hakkında karar çıktı
        Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre; Beyoğlu'nda bir restorandan haraç istediği iddiasıyla gözaltına alınan oyuncu Ufuk Bayraktar, dün gözaltına alındı. Bayraktar’ın arkadaşı Volkan Akbaş ile işletmeyi basarak iş yeri sahibi ve çalışanı darp ettiği belirlendi.

        İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar ile karşılaştı. İddiaya göre; yapılan incelemede Ufuk Bayraktar, birkaç kişiyle birlikte 8 Temmuz'da iş yerine gelerek; “Buraya çökecekler, biz seni koruyacağız, haftalık 25 bin lira vereceksin" dediği öne sürüldü.

        GÖRÜNTÜLER DOSYAYA GİRDİ

        İşletme sahibi parayı vermeyince, Bayraktar'ın arkadaşı Volkan Akbaş ile yine işletmeye giderek bu kez 10 bin lira haraç istediği iddia edildi. İşyeri sahibine baskı kurarak kendilerine haksız haksız menfaat sağlamaya çalıştıklarını iddia edilen Bayraktar ve arkadaşı Volkan Akbaş bu görüşmeden sonra dışarı çıktı. Dışarıda da iş yeri sahibiyle tartışan Bayraktar, iş yeri sahibi ve çalışına saldırarak darp etti. Tüm bu anlara ait görüntüler elde edildi.

        SERBEST BIRAKILDI

        Olayla ilgili gözaltına alınan Ufuk Bayraktar ve arkadaşı Volkan Akbaş işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Habertürk'ten Ceylan Sever'in aktardığı bilgiye göre; Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen Bayraktar ve Akbaş'ın, yurtdışı çıkış yasağı ile karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

        GEÇMİŞTE 6 AY HAPİSTE KALDI

        2018'de, ruhsatsız silahla bir kavgaya karıştığı için uzun süren bir davadan sonra 6 aylık hapis cezası aldı. 2020 yılında, şişe fırlatarak bir kadını yaraladığı ve bir gence de palayla saldırdığı gerekçesiyle 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

        Ufuk Bayraktar, kariyerinde birçok yapımda yer almasına rağmen, en çok 'Ezel' dizisinde Tuncel Kurtiz’in hayat verdiği 'Ramiz Dayı' karakterinin gençliğini oynamasıyla tanınmıştı.

        #Ufuk Bayraktar
