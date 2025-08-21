Kaçırıldı, öldürüldü, villa bahçesine gömüldü!

Küçükçekmece'de 18 Haziran günü 3 kişi tarafından bir kişinin zorla araca bindirildiği görüntüler sosyal medyada yayınlandı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre görüntülerde yer alan 3 kişi olaydan 2 gün sonra polise giderek teslim oldu.

“GÖRÜNTÜLERDEKİ BİZDİK”

Şüpheliler Cebrail K. ve iki yeğeni ifadelerinde, "Görüntülerdeki şahıslar biziz. Pakistanlı Ali olarak bildiğimiz kişiyi bize borcu var diye konuşmak için aldık. Yolda çok alkollü olduğunu görünce bıraktık” dedi. Şüpheliler ilk ifadelerinin ardından o gün serbest bırakıldı.

KAYIP BAŞVURUSU YAPTI

Konuyla ilgili çalışmalar devam ederken, Afganistan Konsolosluğu'na ardından da Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü'ne giden bir kişi görüntülerde kaçırılan kişinin yeğeni Nametullah’a benzediğini söyledi. Yeğeni Nametullah Sarı’dan uzun süredir haber alamadığını belirten amca kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri görüntüleri yeniden incelemeye aldı.

ADIM ADIM İZLENDİ

Konsolosluk üzerinden gelen şikayet üzerine şüpheliler amca Cebrail K. ve iki yeğeni yeniden gözaltına alınıp tutuklandı. İşlemlerin ardından 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler cezaevindeyken kaybolan kişinin peşine düşen Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Nametullah’ın en son yaşadığı evi bulup arkadaşlarının ifadesine başvurdu.