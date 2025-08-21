Habertürk
        Korkunç manzara! İki kız kardeş ölü bulundu! | Son dakika haberler | Son dakika haberleri

        Korkunç manzara! İki kız kardeş ölü bulundu!

        Mardin'de kan donduran bir olay yaşandı. Kentte 60 yaşındaki Leyla Işıktaş ve ablası 65 yaşındaki Muatter Işıktaş, evlerinde ölü bulundu. 10 gün önce hayatlarını kaybettikleri belirlenen kız kardeşlerin ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 16:41 Güncelleme: 21.08.2025 - 17:17
        İki kız kardeş ölü bulundu!
        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde biri 60, diğeri 65 yaşındaki iki kız kardeş evlerinde ölü bulundu.

        AA'da yer alan habere göre Teker Mahallesi Yeniyol Üstü Küme Evler mevkisinde yaşayan Leyla (60) ve ablası Muatter Işıktaş'tan (65) haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan ekipler, evde 2 kardeşin cansız bedenlerini buldu.

        Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemeye göre, kardeşlerin yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

        Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının olay yerinde incelemesi sürüyor. İncelemenin ardından kardeşlerin cansız bedeni otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülecek.

        #Son dakika haberler
