Türkiye, son dört günde yurdun farklı köşelerinden gelen 10 çocuğun ölüm haberini okudu. Bu 10 acı, elbette ajansların geçtiği ve basına yansıyan can kayıplarımızdı.

18 Ağustos'ta, Hatay'da 9 aylık Miran bebek, pusetinin içinde annesiyle giderken, alkollü olduğu belirlenen 16 yaşındaki Enes B.'nin motosikletle çarpması sonucu hayatını kaybetti. Aynı gün İzmir'de 7 yaşındaki Hümeyra yolun karşısına geçtiği sırada bir otomobilin çarpmasıyla hayattan koptu.

9 aylık Miran bebek, pusetinin içinde her şeyden habersizdi.

Aynı gün, Kahramanmaraş'ta 16 yaşındaki Batuhan, 15 yaşındaki arkadaşı E.K. ile evde bulunan silahla şakalaşırken aramızdan kopup gitti. Eskişehir'de ise 9 yaşındaki Arda Miraç geçirdiği trafik kazası sonucu can verdi.

19 Ağustos'ta, '2. Narin olayı mı' sorusunu akıllara getiren bir kayıp haberi geldi. Mardin Derik'te, 12 yaşındaki Zeynep Sut, otlattığı hayvanları ahıra bıraktıktan sonra kayalıklardan düşerek yaşamını yitirdi.

Dün akşam saatlerinde, Bursa'da İznik Gölü'ne yüzmek için giren 6 yaşındaki Erhan, bir anda gözden kayboldu. Saatler sonra ise cansız bedeni balık adamlarca gölden çıkarıldı.

20 Ağustos'ta ise Bursa'da 4 yaşındaki Berra, kreşte havuz etkinliğine katıldı. Havuzda havale geçiren küçük çocuk, hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı. Aynı gün 9 yaşındaki Emine Gaziantep'te, geri manevra yapan bir kamyonetin altında hayata veda etti.

TOPLUM BİLİMCİ PROF. DR. NARLI DEĞERLENDİRDİ

Toplum bilimci Prof. Dr. Nilüfer Narlı.

Bahçeşehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Nilüfer Narlı, yüreğimizi yakan çocuk ölümlerini Habertürk'ten Alper Uruş'a değerlendirdi. İşte, Prof. Dr. Narlı'nın 9 ölümle ilgili yaptığı genel tespitler, eksiklerimiz ve çözüm önerileri...

"GÖZETİM EKSİKLİĞİ VE TOPLUMDAKİ GÜVENLİK AÇIKLARI"

"Son günlerde art arda yaşanan çocuk ölümleri, çok yeni bir durum olmayabilir. Geçmiş yıllarda gecekondu mahallelerinde, annesi ve babası işte olan çocukların sobadan zehirlenme veya başka ev kazalarında yaralanma ve ölüm haberlerini hatırlıyorum. Bu tür çocuk ölümleri, ailelerin gözetim eksikliği ve toplumdaki yapısal güvenlik açıkları ile açıklanabilir.

"TOPLUMSAL BİR İHMALİ İŞARET EDİYOR"

Bu ölümler tekil kazalar gibi görünse de, toplumsal düzeyde ortak bir ihmali işaret ediyor. Asaf'ın yangında dumandan etkilenmesi, Berra'nın havuzda yaşadığı sağlık krizi, Zeynep'in kayalıklardan düşmesi veya Erhan'ın gölde boğulması, çocukların gündelik yaşam alanlarında yeterince korunamadığını gösteriyor.

"AİLELER SÜREKLİ DİKKAT GÖSTERMELİ AMA BİTMİYOR"

Bu durum ailelerin sürekli dikkat göstermesi gerektiğini, ancak aynı zamanda kreş, okul ve yerel yönetimlerin çocuk güvenliği konusundaki sorumluluklarını da bize hatırlatır. Çocuk yetiştirilmesi konusunda anne-baba eğitimi eksikliği, ailelerin karşılaştığı türlü zorluklar da bu gözetim eksikliğine neden olabilir.

"EVDE DE DIŞARIDA DA GÜVENLİK YETERSİZ"

Kazayla silahla vurulan çocuk ya da yolda araba çarpması sonucu hayatını kaybeden kız çocuğu, hem ev içi hem de kamusal alan güvenliğinin yetersiz olduğunu ortaya koyuyor. Silahların erişilebilirliği, trafikte yaya güvenliği, oyun ve eğitim ortamlarının kontrolsüzlüğü, bireysel ihmallerin ötesinde sistematik riskler yaratıyor.

"ÇOCUK İÇİN RİSK ANALİZLERİ YAPILMALI"

Bu risklerin analiz edilmesi ve önlem alınması çok önemli. Üç günde dokuz çocuğun hayatını kaybetmesi, yalnızca ailevi ihmalin değil, aynı zamanda kurumsal gözetim eksikliğinin de bir sonucu olarak okunmalı ve tedbirler alınmalıdır. Çocuk güvenliği bireysel dikkat, toplumsal bilinç ve kurumsal denetimin ortaklaşa sağlanmasıyla mümkün olabilir.

ÇOCUK GÜVENLİĞİ POLİTİKALARI VE DENETİMLER

Batı ülkelerinde çocukların güvenliği için politika belgeleri ve eğitim çalışmaları mevcuttur. Ev güvenliği ciddi bir biçimde düzenlenir. ABD, Almanya, Fransa gibi ülkelerde çocukların erişebileceği yerlerde silah bulundurmak yasal olarak ağır şekilde cezalandırılır. Silah saklama kasaları zorunlu tutulur.

KREŞ VE OKUL GÜVENLİĞİ

Avrupa ülkelerinde okul öncesi kurumlar düzenli olarak sağlık, yangın, havuz güvenliği ve personel yeterliliği denetimlerinden geçer. Kreşlerde çocuk başına düşen personel sayısı yasal olarak belirlenmiştir. Çalışan anne baba, çocuklarını uygun ücretler ile kreşe bırakabilir.

TRAFİK VE YAYA GÜVENLİĞİ

İsveç'in "Vision Zero" yaklaşımı, trafik kazalarında hiçbir can kaybını kabul etmez. Çocukların yol güvenliği için; özel yaya geçitleri, hız sınırları ve okul çevresinde elektronik denetimler yapılır.

ÜCRETSİZ EBEVEYN EĞİTİMİ

İngiltere ve Kanada'da, ebeveynler için ücretsiz çocuk güvenliği eğitim programları vardır. Yeni ebeveynler, evde kazaların önlenmesi, havuz güvenliği, yangın anında davranış gibi konularda bilgilendirilir. Bu programlar ülkemizde hızla başlatılmalıdır. Güvenli çocuk için güvenli okul ve güvenli ev şart."