Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa 12 yaşındaki Zeynep Sut incir toplarken mi öldü | SON DAKİKA HABERİ | Son dakika haberleri

        12 yaşındaki Zeynep incir için mi öldü?

        Mardin'de kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden 12 yaşındaki Zeynep Sut'un acılı babası olay gününü anlattı. Kasım Sut, "Zeynep oradan incir toplayıp bize getiriyordu. Buralarda arama yaptık. Dere yatağında önce terliğini ve kan izlerini gördüm. İki taşın arasındaydı" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 14:10 Güncelleme: 21.08.2025 - 14:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        12 yaşındaki Zeynep incir için mi öldü?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mardin'in Derik ilçesinde olay, 18 Ağustos gecesi meydana geldi. İddiaya göre, Akçay Mahallesi’nde kurumuş dere yatağına düşen Zeynep Sut (12) için sağlık ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri, küçük Zeynep’i babasından battaniyeye sarılı şekilde teslim aldı.

        OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

        İHA'daki habere göre yapılan incelemede, Zeynep’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük kızın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Akçay Mahallesi’nde toprağa verildi.

        "ZEYNEP NEREDE DİYE SORDUM"

        Olayla ilgili inceleme sürerken, baba Kasım Sut yaşadıklarını anlattı. İki tane engelli çocuğunun olduğunu belirten baba Sut, "Annesiyle beraber çocukları Şanlıurfa’ya götürmüştüm. Diğer küçük çocuklarımı da başka köye gönderdim, arabasını aldığım adamın hayvanlarına çobanlık yapsınlar diye. Zeynep evdeydi, ablası ve iki çocuğum da yanındaydı. Şanlıurfa’ya gittik, çocukları muayene ettirdik, ilaçları aldık eve geldim. ‘Zeynep nerede?’ diye sordum.

        "DEREYİ ARAMAYA ÇIKTIK"

        Ablası, Zeynep’in saat 10.00’da evden çıktığını söyledi. Zeynep daima göle, incir ağacına ve dere etrafına gezmeye giderdi. Tekrar sorduğumda, arkadaşlarıyla göle gittiğini söyledi. Ben de göle gitti diye düşündüm. Ben görevliydim. Saat 15.00-16.00 gibi eve geldim. Daha sonra tekrar göreve gittim. Saat 21.00 gibi eşim beni arayıp ‘Zeynep eve gelmedi’ dedi. Görevli komutandan izin alıp korucu arkadaşımla beraber köye geldim. İlk önce dereyi aramaya çıktık.

        "İNCİR TOPLAYIP BİZE GETİRİYORDU"

        Derede bulamayınca aklıma incir ağacı geldi. İncir ağacı da tam karşımızda görünüyor. Zeynep buradan incir toplayıp bize getiriyordu. Buralarda arama yaptık. Dere yatağında önce terliğini ve kan izlerini gördüm. İki taşın arasındaydı. Hemen kucaklayıp eve getirdim. Hemen ambulansı aradım. Çevre köylerden de bana yardıma gelmişlerdi.

        "EVDEN BATTANİYE İSTEDİM"

        Çocuğumu ilk önce içeri bırakacaktım, daha sonra ambulansın yakın olduğunu söylediler. Yakında gördüğüm arabanın bagajını açtım, bagajı bayağı büyüktü. Çocuğumu oraya bıraktım, evden de battaniye istedim. Battaniyeyi yarısına örttüm. Sağlık çalışanları çocuğa bakıp ‘Başınız sağ olsun, çocuk vefat etmiş’ dedi. Ben orada anladım ki çocuğum vefat etmişti" şeklinde konuştu. Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı inceleme sürüyor.

        4 günde 10 çocuk neden öldü? Toplum bilimci Prof. Dr. Nilüfer Narlı değerlendirdi...
        4 günde 10 çocuk neden öldü? Toplum bilimci Prof. Dr. Nilüfer Narlı değerlendirdi... Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Zeynep Sut
        #mardin
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lavrov: Putin, Zelenskiy'le görüşmeye hazır
        Lavrov: Putin, Zelenskiy'le görüşmeye hazır
        Otobüs uçağı solladı!
        Otobüs uçağı solladı!
        ABD, Rusya ve Ukrayna ne istiyor?
        ABD, Rusya ve Ukrayna ne istiyor?
        Alvarez'de mutlu son!
        Alvarez'de mutlu son!
        Bankalarda unutulan 732,1 milyon lira TMSF'ye aktarıldı
        Bankalarda unutulan 732,1 milyon lira TMSF'ye aktarıldı
        Kartal, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Kartal, İsviçre'de avantaj peşinde!
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        Samsunspor, Panathinaikos karşısında!
        Samsunspor, Panathinaikos karşısında!
        Sürpriz doğum günü faciayla bitti! Ezgi ile Baran nişanlıydı!
        Sürpriz doğum günü faciayla bitti! Ezgi ile Baran nişanlıydı!
        Tepki çeken harekete soruşturma!
        Tepki çeken harekete soruşturma!
        Sony PS5'e zam! Türkiye etkilenir mi?
        Sony PS5'e zam! Türkiye etkilenir mi?
        Valilikten SMA/DMD yardım stantlarına düzenleme
        Valilikten SMA/DMD yardım stantlarına düzenleme
        "Cehennemden canlı çıktı"
        "Cehennemden canlı çıktı"
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        4 günde 10 çocuk neden öldü? Toplum bilimci Prof. Dr. Nilüfer Narlı değerlendirdi...
        4 günde 10 çocuk neden öldü? Toplum bilimci Prof. Dr. Nilüfer Narlı değerlendirdi...
        "Şampiyonlar Ligi'ne ihtiyacı var"
        "Şampiyonlar Ligi'ne ihtiyacı var"
        Kuzey Kore'nin sadece Rus turistlere açık tatil köyünden izlenimler
        Kuzey Kore'nin sadece Rus turistlere açık tatil köyünden izlenimler
        Vücudun gizli kahramanının sayısız faydası!
        Vücudun gizli kahramanının sayısız faydası!
        Psikolojilerini uzmanı masaya yatırdı
        Psikolojilerini uzmanı masaya yatırdı
        Dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi!
        Dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi!