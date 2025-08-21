Unutulmuş cennetler: Dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi!

Dünya turizminde Paris, Londra ya da Bangkok gibi şehirler milyonlarca turisti kendine çekerken, bazı ülkeler adeta sessiz kalıyor. Kimi uzaklık, kimi altyapı yetersizliği, kimi de tanıtım eksikliği nedeniyle bu “sessiz cennetler” listenin en alt sıralarında yer alıyor. İşte dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi...

PASİFİK’İN KAYBOLMUŞ ADALARI

Listenin başında Tuvalu var. Yılda yalnızca birkaç bin turistin uğradığı bu minik ada ülkesi, sınırlı ulaşım imkânı ve küçük ölçeği nedeniyle adeta dünyadan kopuk bir yaşam sunuyor. Benzer bir kader Kiribati için de geçerli. Yüzlerce adadan oluşan ülke, iklim değişikliğinin etkisi altındaki konumuyla dikkat çekiyor.

DOĞA HARİKALARI AMA GÖZDEN IRAK

São Tomé ve Príncipe, Atlas Okyanusu’nda büyüleyici plajları ve tropik doğasıyla keşfedilmeyi bekliyor. Ancak az bilinirliği yüzünden turist sayısı düşük kalıyor. Aynı şekilde Komorlar da Madagaskar’ın gölgesinde kalmış durumda. Zaman zaman yaşanan siyasi istikrarsızlık, doğal güzelliklerin önüne geçiyor.

TARİHİN GÖLGESİNDE KALANLAR

Montserrat, 1990’larda yaşadığı volkan felaketiyle adını duyurmuştu. Bugün hâlâ küllerin gölgesinde, sakin ama kırılgan bir turizm potansiyeli taşıyor. Sierra Leone ise geçmişteki iç savaşı ve Ebola salgını yüzünden olumsuz bir imaj edinmiş durumda. Oysa ülke, beyaz kumlu sahilleri ve canlı kültürüyle yeniden keşfedilmeyi bekliyor.