        Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe kötü savunma yapmadı ama oyun nerede? - Futbol Haberleri

        Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe kötü savunma yapmadı ama oyun nerede?

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, sahasında Benfica'yla golsüz berabere kaldı. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, HT Spor ekranlarında yayınlanan '%100 Futbol' programında mücadeleyi değerlendirdi.

        Giriş: 21.08.2025 - 00:37 Güncelleme: 21.08.2025 - 00:37
        "Fenerbahçe kötü savunma yapmadı ama oyun nerede?"
        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Portekiz ekibi Benfica ile 0-0 berabere kaldı.

        Duayen yorumcu Rıdvan Dilmen, mücadelenin ardından HT Spor'da Sine Çakır Heyse'nin sunduğu %100 Futbol programında, Fenerbahçe - Benfica maçını çarpıcı sözlerle değerlendirdi.

        İşte Rıdvan Dilmen'in sözleri:

        "Maçtan önce hem Mourinho hem Bruno Lage, tur şansı yüzde 50-50 demişti. Benfica organizasyonu çok iyi olan bir takım. Benfica beraberliğe razı değildi ama işi Lizbon'a taşımak istedi. Eğer Avrupa'da rakip takım pas yapıyorsa, "Bunlar maçı uyuturlar" olarak düşünürüm ben. Fenerbahçe istekli, coşkulu, oyuncularda da mücadele isteği var ama Fenerbahçe hücumda baskılı oynayamadı, duran toplardan gol bulmak istedi. Benfica ise ikinci bölgede topa sahip olarak, ayağa oynayarak ve santrforların arkaya koşularıyla pozisyon üretmeye çalışan bir takım. Şampiyonlar Ligi'ne bu takımın ihtiyacı var. Fenerbahçe'nin kazandığı bir şey yok, bir maç daha oynanacak. Elendiğin zaman Feyenoord maçının bir anlamı kalmıyor.

        "Fenerbahçe hiç kötü savunma yapmadı ama oyun nerede? 99 puanlı Fenerbahçe, rakibi hapsedip set oynuyordu daha sonra sonuç almaya çalışıyordu. Şu an Fenerbahçe'nin tek silahı; top kazanarak gol atma veya duran toptan gol bulmak. Son iki maçtır belirli bir dakikadan sonra 11'e 10 oynandı, ona rağmen akan oyunda Fenerbahçe'nin pozisyonu yok. Bunun sebebi oyuncularla ilgili değil antrenmanla ilgili, Fenerbahçe'nin set oynayabilecek oyuncusu mevcut kadrosunda var."

        "Jose Mourinho'ya katılıyorum, hakem doğru bir kararla ikinci karttan attı. Ancak maçı en az 6 dakika uzatması gerekirdi. Hakemin isteği 11'e 10'dan sonra ucuz düdüklerle avantajları oynatmadı. Fakat sevgili izleyiciler benim söylemek istediğim şu; Fenerbahçe takımı 0.34 gol beklentisiyle oynar mı Allah aşkına? Bunun da 24 dakikasında 10 kişiye karşı oynanıyor."

