Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı

        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı

        Gatronomi rehberi Taste Atlas (Lezzet Atlası) okurlarının verdiği oylamadan yola çıkarak 'dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri'ni sıraladı. Sırbistan'a özgü pazarske mantije listenin başında yer alırken listede Türkiye'den de birçok lezzet kendine yer buldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 15:44 Güncelleme: 20.08.2025 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Geleneksel tarifler ile otantik restoranların öne çıkarılması için içerik üreten Taste Atlas (Lezzet Atlası), kullanıcılarının oylarından yola çıkarak 'dünyanın en iyi hamur işleri'ni sıraladı.

        2

        Okurların verdiği oylamayla belirlenen listede Sırbistan'ın Novi Pazar şehrine özgü 'pazarske mantije' birinci sıraya yerleşti.

        Bir çeşit Sırp böreği olan lezzet için "Boşnak böreğini andırsa da, şekil açısından oldukça farklıdır. Küçük toplar hâlinde hazırlanır, tepsiye dizilir ve birlikte pişirilir. Genellikle üzerlerine yoğurt dökülerek, hala sıcakken yenir" denildi.

        3

        Listede Balkan ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin börek çeşitliliği dikkat çekerken ikinci sırada Bosna Hersek'ten 'burek', üçüncü sırada Bulgaristan'dan peynirli banitsa, dördüncü sırada Malezya'dan karipap, beşinci sırada Sırbistan'dan Burek sa sirom (Peynirli börek) yer aldı.

        4

        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri listesine Türkiye'den de çeşitli lezzetler girdi.

        5

        8. sıradaki paçanga böreği için "Yufka veya ince açılmış hamurun içine pastırma ve kaşar peyniri konularak hazırlanır" notu düşüldü.

        6

        19. sıradaki Boşnak böreği için "Geleneksel olarak ıspanak ile peynir karışımıyla doldurulur. Bunun yanında patatesli veya kıymalı olarak da hazırlanabilir" denildi.

        7

        Listenin 30. sırasında her öğün tüketilebilen sigara böreği yer aldı.

        8

        32. sıradaki kol böreği, "Türk mutfağına ait bir börek çeşididir ve spiral şeklinde hazırlanır. Hamurun içine peynir, ıspanak, patates veya kıyma gibi çeşitli malzemeler konulabilir; kıymalı iç harçta bazen çam fıstığı ve kuru üzüm de kullanılır" sözleriyle tarif edildi.

        9

        'Çiğ' börek 33. sırada, tepsi böreği 36. sırada kendine yer buldu.

        10

        Öte yandan su böreği 39. sırada, gül böreği 43. sırada, açma 66. sırada, boyoz 83. sırada yer aldı.

        11

        *Görseller Shutterstock tarafından servis edilmiştir.

        12
        13
        14
        #Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri
        #taste atlas
        #en iyi hamur işler
        #börek
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        17 yaşındaki Yağmur'un davası görüldü!
        17 yaşındaki Yağmur'un davası görüldü!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!
        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
        Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Eros'a yayını kırdırdılar
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        Fransız yayıncı canlı yayında hayatını kaybetti
        Fransız yayıncı canlı yayında hayatını kaybetti
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        İsrail Savunma Bakanı Gazze'nin işgal planını onayladı
        İsrail Savunma Bakanı Gazze'nin işgal planını onayladı