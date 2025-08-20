Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
Gatronomi rehberi Taste Atlas (Lezzet Atlası) okurlarının verdiği oylamadan yola çıkarak 'dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri'ni sıraladı. Sırbistan'a özgü pazarske mantije listenin başında yer alırken listede Türkiye'den de birçok lezzet kendine yer buldu
Geleneksel tarifler ile otantik restoranların öne çıkarılması için içerik üreten Taste Atlas (Lezzet Atlası), kullanıcılarının oylarından yola çıkarak 'dünyanın en iyi hamur işleri'ni sıraladı.
Okurların verdiği oylamayla belirlenen listede Sırbistan'ın Novi Pazar şehrine özgü 'pazarske mantije' birinci sıraya yerleşti.
Bir çeşit Sırp böreği olan lezzet için "Boşnak böreğini andırsa da, şekil açısından oldukça farklıdır. Küçük toplar hâlinde hazırlanır, tepsiye dizilir ve birlikte pişirilir. Genellikle üzerlerine yoğurt dökülerek, hala sıcakken yenir" denildi.
Listede Balkan ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin börek çeşitliliği dikkat çekerken ikinci sırada Bosna Hersek'ten 'burek', üçüncü sırada Bulgaristan'dan peynirli banitsa, dördüncü sırada Malezya'dan karipap, beşinci sırada Sırbistan'dan Burek sa sirom (Peynirli börek) yer aldı.
Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri listesine Türkiye'den de çeşitli lezzetler girdi.
8. sıradaki paçanga böreği için "Yufka veya ince açılmış hamurun içine pastırma ve kaşar peyniri konularak hazırlanır" notu düşüldü.
19. sıradaki Boşnak böreği için "Geleneksel olarak ıspanak ile peynir karışımıyla doldurulur. Bunun yanında patatesli veya kıymalı olarak da hazırlanabilir" denildi.
Listenin 30. sırasında her öğün tüketilebilen sigara böreği yer aldı.
32. sıradaki kol böreği, "Türk mutfağına ait bir börek çeşididir ve spiral şeklinde hazırlanır. Hamurun içine peynir, ıspanak, patates veya kıyma gibi çeşitli malzemeler konulabilir; kıymalı iç harçta bazen çam fıstığı ve kuru üzüm de kullanılır" sözleriyle tarif edildi.
'Çiğ' börek 33. sırada, tepsi böreği 36. sırada kendine yer buldu.
Öte yandan su böreği 39. sırada, gül böreği 43. sırada, açma 66. sırada, boyoz 83. sırada yer aldı.
*Görseller Shutterstock tarafından servis edilmiştir.