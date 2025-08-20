Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.004,20 %0,38
        DOLAR 40,9173 %0,06
        EURO 47,6843 %0,05
        GRAM ALTIN 4.374,05 %-0,27
        FAİZ 39,96 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 48,92 %-0,53
        BITCOIN 113.501,00 %-0,05
        GBP/TRY 55,2698 %0,10
        EUR/USD 1,1645 %-0,02
        BRENT 66,47 %1,03
        ÇEYREK ALTIN 7.150,85 %-0,28
        Haberler Ekonomi Emlak Konut satışı bu yıl ilk kez konut dışını geçti - Emlak Haberleri

        Konut satışı bu yıl ilk kez konut dışını geçti

        Yılın en yüksek adedine ulaşan konut satışı, bu yıl ilk kez konut dışı satışı da geride bıraktı. Konut, toplam satıştan yüzde 50,2 pay alırken konut dışı satış da yılın en yüksek satış adedine ulaştı

        Giriş: 20.08.2025 - 11:17 Güncelleme: 20.08.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Gayrimenkul satışlarında temmuz, rekorların ayı oldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre; toplam 284 bin 852 adet satış gerçekleştirildi. Konut satışı 142 bin 858 olurken konut dışı satış (arsa, tarla, dükkan vs) 141 bin 994 olarak kayıtlara geçti.

        2025'te ilk kez konut satışı, konut dışı satışı geride bıraktı. Toplam satışın yüzde 50,2'sini konut, yüzde 49,8'ini konut dışı satış oluşturdu.

        DÖNEM KONUT KONUT DIŞI TOPLAM KONUT % KONUT DIŞI %
        2025 / 1 112173 126765 238938 46.9 53.1
        2025 / 2 112818 119938 232756 48.5 51.5
        2025 / 3 110795 112139 222934 49.7 50.3
        2025 / 4 118359 119470 237829 49.8 50.2
        2025 / 5 130025 133618 263643 49.3 50.7
        2025 / 6 107723 110559 218282 49.4 50.6
        2025 / 7 142858 141994 284852 50.2 49.8

        Temmuzda hem toplam gayrimenkul satışında hem de konut ve konut dışında ayrı ayrı en yüksek satış adedine ulaşıldı.

        Ağustos ayının ilk 19 gününde ise toplam gayrimenkul satışı 175 bin 275 oldu, ay sonunda ortaya çıkacak rakam merak konusu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        İsrail Savunma Bakanı Gazze'nin işgal planını onayladı
        İsrail Savunma Bakanı Gazze'nin işgal planını onayladı
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        Fransız yayıncı canlı yayında hayatını kaybetti
        Fransız yayıncı canlı yayında hayatını kaybetti
        Avrupalı enerji devi Trump'ın rüzgarıyla savruldu
        Avrupalı enerji devi Trump'ın rüzgarıyla savruldu
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Berra 4 yaşındaydı... Havuzda öldüren havale!
        Berra 4 yaşındaydı... Havuzda öldüren havale!
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Eros'a yayını kırdırdılar
        İnan Kıraç olayında ikinci perde
        İnan Kıraç olayında ikinci perde
        Sigorta tazminatlarında yeni dönem
        Sigorta tazminatlarında yeni dönem
        Polis memuru eşini ev için katletmiş!
        Polis memuru eşini ev için katletmiş!
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        İşte dünyanın en pahalı 7 yiyeceği
        İşte dünyanın en pahalı 7 yiyeceği
        ABD çip devlerinden hisse almaya hazırlanıyor
        ABD çip devlerinden hisse almaya hazırlanıyor
        Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor
        Gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor
        Netanyahu Avustralya'yı "İsrail'e ihanetle" suçladı
        Netanyahu Avustralya'yı "İsrail'e ihanetle" suçladı
        “Robotlar futbolda Ronaldo’yu geride bırakabilir”
        “Robotlar futbolda Ronaldo’yu geride bırakabilir”
        "Net ihracatçı firmaların döviz arzına yaptığı katkı sürüyor"
        "Net ihracatçı firmaların döviz arzına yaptığı katkı sürüyor"
        Sonbahar depresyonu kapıda mı? İşte başa çıkma yolları
        Sonbahar depresyonu kapıda mı? İşte başa çıkma yolları