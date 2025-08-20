Konut satışı bu yıl ilk kez konut dışını geçti

Gayrimenkul satışlarında temmuz, rekorların ayı oldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verilerine göre; toplam 284 bin 852 adet satış gerçekleştirildi. Konut satışı 142 bin 858 olurken konut dışı satış (arsa, tarla, dükkan vs) 141 bin 994 olarak kayıtlara geçti.

2025'te ilk kez konut satışı, konut dışı satışı geride bıraktı. Toplam satışın yüzde 50,2'sini konut, yüzde 49,8'ini konut dışı satış oluşturdu.

DÖNEM KONUT KONUT DIŞI TOPLAM KONUT % KONUT DIŞI % 2025 / 1 112173 126765 238938 46.9 53.1 2025 / 2 112818 119938 232756 48.5 51.5 2025 / 3 110795 112139 222934 49.7 50.3 2025 / 4 118359 119470 237829 49.8 50.2 2025 / 5 130025 133618 263643 49.3 50.7 2025 / 6 107723 110559 218282 49.4 50.6 2025 / 7 142858 141994 284852 50.2 49.8

Temmuzda hem toplam gayrimenkul satışında hem de konut ve konut dışında ayrı ayrı en yüksek satış adedine ulaşıldı.

Ağustos ayının ilk 19 gününde ise toplam gayrimenkul satışı 175 bin 275 oldu, ay sonunda ortaya çıkacak rakam merak konusu.