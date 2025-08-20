Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 10.962,02 %0,30
        DOLAR 40,9079 %0,04
        EURO 47,6245 %-0,07
        GRAM ALTIN 4.364,66 %-0,49
        FAİZ 39,96 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 48,95 %-0,47
        BITCOIN 113.660,00 %0,09
        GBP/TRY 55,1553 %-0,11
        EUR/USD 1,1635 %-0,10
        BRENT 65,89 %0,15
        ÇEYREK ALTIN 7.136,22 %-0,49
        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Dünya’nın ilk insansı robot oyunları Çin’de gerçekleşti! “Robotlar futbolda Ronaldo’yu geride bırakabilir” - Teknoloji Haberleri

        Dünya’nın ilk insansı robot oyunları Çin’de gerçekleşti!

        Pekin'de düzenlenen "Dünya İnsansı Robot Oyunları", 16 ülkeden 280 takımın katılımıyla dans, dövüş sanatları, atletizm ve futbol gibi etkinliklerde insansı robotların yeteneklerini gözler önüne serdi. Çinli Unitree ve Booster firmalarının robotları öne çıkarken, uzmanlar 2050'ye kadar robotların spor yıldızlarını geride bırakabileceğini öngörüyor. Robotlar, otel görevlisi ve fabrika işçisi gibi iş becerilerinde de kendini kanıtladı.

        Giriş: 20.08.2025 - 07:13 Güncelleme: 20.08.2025 - 07:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Robotlar futbolda Ronaldo'yu geride bırakabilir"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çin’in başkenti Pekin, üç gün süren “Dünya İnsansı Robot Oyunları”na ev sahipliği yaparak teknolojide çığır açan bir etkinliğe imza attı. 16 ülkeden 280 takımın yer aldığı organizasyonda, insansı robotlar dans, dövüş sanatları, atletizm ve futbol gibi alanlarda hünerlerini sergiledi. Çinli firmalar Unitree ve Booster’ın robotları büyük başarı elde ederken, uzmanlar robot teknolojisinin spor ve iş dünyasını dönüştüreceğine işaret etti.

        ROBOTLAR SPOR SAHALARINDA PARLADI

        Etkinlikte insansı robotlar, 400 ve 1500 metre koşuları ile uzun atlama gibi atletizm yarışmalarında boy gösterdi. Dans ve dövüş sanatları kategorilerinde de yeteneklerini sergileyen robotlar, futbol turnuvasında sahada adeta büyüledi. Hephaestus takımından Guo Tong, robotların daha güçlü eklemlere ve çekirdek dayanıklılığa sahip olduğunu vurgulayarak, “2050’ye kadar robotlar, Cristiano Ronaldo gibi yıldızları gölgede bırakabilir” yorumunda bulundu.

        REKLAM

        ÇİNLİ FİRMALAR ÖNE ÇIKTI

        Hangzhou merkezli Unitree, Tesla’nın Optimus robotuna rakip olarak görülen modelleriyle çok sayıda madalya kazandı. Pekin merkezli X-Humanoid ve Hong Kong merkezli UBTECH firmaları da etkileyici performanslarıyla adından söz ettirdi. Çin hükümeti, insansı robot teknolojisini ekonomik önceliklerinden biri olarak görüyor ve 2027’ye kadar bu alanda dünya lideri bir endüstri kurmayı hedefliyor.

        ROBOTLAR İŞ DÜNYASINDA YETENEKLERİNİ TEST ETTİ

        Yarışma, robotların yalnızca sporla sınırlı olmadığını gösterdi. Robotlar, eczane çalışanı, fabrika işçisi ve otel görevlisi gibi rollerde becerilerini sınadı. Örneğin, bir otel odasında çöp toplama ve kapı açma gibi görevler robotlar için zorlu bir sınav oldu. Hakemler, kapı açma ve kapatma gibi basit görünen görevlerin robotlar için en büyük engellerden biri olduğunu ifade etti.

        TEKNOLOJİ GELİŞİMİ İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM

        Robot tasarımcısı Wang Xidong, yarışmanın robot teknolojisini geliştirmek için eşsiz bir fırsat sunduğunu belirtti. “Robotlarımızı sürekli iyileştiriyoruz. Bu tür etkinlikler, ekiplerin motivasyonunu artırıyor ve becerileri test etme imkânı sağlıyor” dedi.

        Çin, bu başarıyı sürdürmek için gelecek yıl ağustos ayında ikinci insansı robot oyunlarını düzenlemeyi planlıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Trump Orban ile görüştü"
        "Trump Orban ile görüştü"
        "Rusya'nın çıkarlarına saygı duyulmadan olmaz"
        "Rusya'nın çıkarlarına saygı duyulmadan olmaz"
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        AB: Güvenlik garantisi NATO'nun 5. maddesine benzemeli
        AB: Güvenlik garantisi NATO'nun 5. maddesine benzemeli
        "Fenerbahçe'ye Appiah lazım"
        "Fenerbahçe'ye Appiah lazım"
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Kore'den 75 yıl sonra gelen 4 şehit
        Türkiye'ye serin nefes
        Türkiye'ye serin nefes
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği müjdesi!
        Fenerbahçe'den Bankalar Birliği müjdesi!
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        Trump'tan Putin'e mesaj: Umarım makul olur
        Beşiktaş'tan yerli harekatı! 2 isim daha gündemde...
        Beşiktaş'tan yerli harekatı! 2 isim daha gündemde...
        Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı!
        Öldürdüğü kocasını 9 ay küvette sakladı!
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        "Çocuğun kendisinden olduğuna inanmadı"
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bahçeli'den Özel'e: Hezeyanname
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Bu semboller yoksa geri bırakın
        Spotify masaya oturdu
        Spotify masaya oturdu
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Maduro harekete geçti: 4,5 milyonu aşkın milisi konuşlandıracak
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Uyumadan önce bunları yemeyin!
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        Beyaz Saray'da yaşanan en tuhaf 5 an
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar
        TÜİK'in 'Sosyoekonomik Seviye' raporunda dikkat çeken sonuçlar