Çin’in başkenti Pekin, üç gün süren “Dünya İnsansı Robot Oyunları”na ev sahipliği yaparak teknolojide çığır açan bir etkinliğe imza attı. 16 ülkeden 280 takımın yer aldığı organizasyonda, insansı robotlar dans, dövüş sanatları, atletizm ve futbol gibi alanlarda hünerlerini sergiledi. Çinli firmalar Unitree ve Booster’ın robotları büyük başarı elde ederken, uzmanlar robot teknolojisinin spor ve iş dünyasını dönüştüreceğine işaret etti.

ROBOTLAR SPOR SAHALARINDA PARLADI

Etkinlikte insansı robotlar, 400 ve 1500 metre koşuları ile uzun atlama gibi atletizm yarışmalarında boy gösterdi. Dans ve dövüş sanatları kategorilerinde de yeteneklerini sergileyen robotlar, futbol turnuvasında sahada adeta büyüledi. Hephaestus takımından Guo Tong, robotların daha güçlü eklemlere ve çekirdek dayanıklılığa sahip olduğunu vurgulayarak, “2050’ye kadar robotlar, Cristiano Ronaldo gibi yıldızları gölgede bırakabilir” yorumunda bulundu.

ÇİNLİ FİRMALAR ÖNE ÇIKTI

Hangzhou merkezli Unitree, Tesla’nın Optimus robotuna rakip olarak görülen modelleriyle çok sayıda madalya kazandı. Pekin merkezli X-Humanoid ve Hong Kong merkezli UBTECH firmaları da etkileyici performanslarıyla adından söz ettirdi. Çin hükümeti, insansı robot teknolojisini ekonomik önceliklerinden biri olarak görüyor ve 2027’ye kadar bu alanda dünya lideri bir endüstri kurmayı hedefliyor.