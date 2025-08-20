Habertürk
        Bursa haberleri: Kanlı şaman ayini gözaltında bitti | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Kanlı şaman ayini gözaltıyla bitti!

        Bursa'da, şaman olduğunu iddia eden ve ayin için evinde kestiği küçükbaş ve kanatlı hayvanların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştıktan sonra gözaltına alınan Ramazan K., adliyeye sevk edildi. Şüphelinin, emniyetteki ifadesinde, ayin ritüeli için hayvanları kurban ettiğini söylediği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 11:45 Güncelleme: 20.08.2025 - 11:55
        Kanlı şaman ayini gözaltıyla bitti!
        Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeni Mahalle'deki bir sitede yaşayan Ramazan K., evine getirdiği küçükbaş ve kanatlı hayvanları kurban ederek, bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler, sosyal medyada büyük tepkiye yol açarken, Ramazan K. çektiği videoda şaman olduğunu ve şifa dağıttığını öne sürdü.

        ŞİFACI OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

        Aynı zamanda biyoenerji uzmanı da olduğunu söyleyen Ramazan K., şunları söyledi: "Dostlar merhaba, benim ismim Ramazan. Ben bir şamanım ve şifacıyım. Bu sayfanın amacı sizin isteklerinizi ve dileklerinizi ruhlara ritüel aracılığıyla iletip, bu istek ve dileklerinizi bu dünyada gerçekleştirmektir. Aynı zamanda şifacıyım, biyoenerji şifası yapıyorum. Ellerimle yapıyorum bu çalışmayı. Yakından ve uzaktan yapılabiliyor biyoenerji çalışması. Uzaktan yapılan çalışmalar yani seanslar, 20 dakika sürüyor. Kendi evinizde sırtüstü 20 dakika boyunca uzanıyorsunuz. Ben de buradan sizin şifanız için çalışma yapıyorum. Bu enerji seansı böyle yapılıyor, uzaktan yapılan çalışmalar. Yakında yapılan çalışmalar var. Bu çalışmalar da buraya geliyorsunuz, masaj masası var bende. Ona uzanıyorsunuz. Bu da yaklaşık 40 dakika ile 1 saat arasında sürüyor. Bu daha detaylı bir çalışma oluyor. Açıkçası daha iyi sonuçlar alıyoruz. Bu şekilde yapıyoruz şaman ritüelleri. Sizin bir isteğiniz var diyelim, bana geliyorsunuz."

        ŞİKAYET SONRASI GÖZALTINA ALINDI

        Şikayet sonrası savcılık talimatıyla gözaltına alınan ve evinde de inceleme başlatılan Ramazan K.'nin emniyetteki ifadesinde, ayin için hayvanları kurban ettiğini ve bunun bir şaman ritüeli olduğunu söylediği öğrenildi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Ramazan K., emniyetteki işlemlerinin ardından, 'Hayvan öldürme, hayvana kötü muamele ve işkence' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

        #Bursa
        #Son dakika haberler
