ABD'de ünlü hakim hayatını kaybetti

ABD'de insanların sevgisini kazanan ve dünya çapında tanınırlığa ulaşan hakim Frank Caprio hayatını kaybetti.

88 yaşında pankreas kanseriyle mücadele ederken hayata veda eden Caprio, son mesajlarından birinde "Sizden bir kez daha dualarınızda beni hatırlamanızı istiyorum." demişti.

Caprio bir diğer mesajında ise "Bu savaşı sürdürdüğüm müddetçe, dualarınız ruhumu yükseltecek." diyerek sevenleriyle iletişimini sürdürmüştü.

2018-2020 yılları arasında yayınlanan "Caught in Providence" isimli televizyon programıyla tanınırlığını artıran Caprio'nun ünü dünya çapında yayılmıştı.

Caprio, 2023'ün aralık ayından beri kanser ile mücadele ediyordu.