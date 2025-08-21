Habertürk
        Trump'tan yenilenebilir enerji projelerine veto

        ABD Başkanı Donald Trump, rüzgar türbinleri veya güneş enerjisi projelerini onaylamayacaklarını bildirdi ve "ABD'de aptallık günleri sona erdi" ifadelerini kullandı

        Giriş: 21.08.2025 - 07:33 Güncelleme: 21.08.2025 - 07:33
        Trump'tan yenilenebilir enerji projelerine veto
        Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

        Rüzgar türbinleri ve güneş enerjisiyle elektrik üreten ve bunlara güvenen tüm eyaletlerin, elektrik ve enerji maliyetlerinde "rekor" artışlar yaşadığını savunan Trump, bunu "yüzyılın dolandırıcılığı" olarak nitelendirdi.

        Trump, "Rüzgar türbinlerini veya çiftçileri yok eden güneş enerjisini onaylamayacağız. ABD'de aptallık günleri sona erdi" ifadelerini kullandı.

        Trump'ın bu yorumu, yönetimin geçen ay yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik federal izinleri sıkılaştırmasının ardından geldi.

        Yenilenebilir enerji şirketleri, projelerinin bir zamanlar normal işleyiş biçimi olan izinleri artık alamayacağından endişe ediyor. Trump'ın Çarşamba günkü açıklamaları da muhtemelen bu endişeleri daha da artıracak.

        Avrupalı enerji devi Trump'ın rüzgarıyla savruldu
        Avrupalı enerji devi Trump'ın rüzgarıyla savruldu Haberi Görüntüle

        Trump, ABD'deki elektrik fiyatlarındaki artıştan yenilenebilir enerjiyi sorumlu tutarken, ülkenin en büyük şebekesi olan PJM Interconnection'da fiyatlar yükseldi. PJM, Orta Atlantik’teki 13 eyaleti ve Ortabatı ile Güney’in bazı bölgelerini kapsıyor.

        Trump, göreve geldiğinden beri yenilenebilir enerji kaynaklarına kapsamlı bir saldırı başlattı. One Big Beautiful Bill yani Büyük Güzel Yasa Tasarısı, rüzgar ve güneş enerjisi için yatırım ve üretim vergisi kredilerini 2027 yılı sonuna kadar sona erdiriyor. Bu krediler, ABD'de yenilenebilir enerjinin yaygınlaşmasında önemli bir rol oynamıştı.

        ABD Tarım Bakanlığı Salı günü tarım arazilerinde güneş enerjisine verdiği desteği sonlandırmıştı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

