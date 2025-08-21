Trump'tan yenilenebilir enerji projelerine veto

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Rüzgar türbinleri ve güneş enerjisiyle elektrik üreten ve bunlara güvenen tüm eyaletlerin, elektrik ve enerji maliyetlerinde "rekor" artışlar yaşadığını savunan Trump, bunu "yüzyılın dolandırıcılığı" olarak nitelendirdi.

Trump, "Rüzgar türbinlerini veya çiftçileri yok eden güneş enerjisini onaylamayacağız. ABD'de aptallık günleri sona erdi" ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu yorumu, yönetimin geçen ay yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik federal izinleri sıkılaştırmasının ardından geldi.

Yenilenebilir enerji şirketleri, projelerinin bir zamanlar normal işleyiş biçimi olan izinleri artık alamayacağından endişe ediyor. Trump'ın Çarşamba günkü açıklamaları da muhtemelen bu endişeleri daha da artıracak.

Trump, ABD'deki elektrik fiyatlarındaki artıştan yenilenebilir enerjiyi sorumlu tutarken, ülkenin en büyük şebekesi olan PJM Interconnection'da fiyatlar yükseldi. PJM, Orta Atlantik’teki 13 eyaleti ve Ortabatı ile Güney’in bazı bölgelerini kapsıyor.