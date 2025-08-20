Habertürk
        İsrail saldırının ilk aşamasına geçti | Dış Haberler

        İsrail Gazze kentine yönelik saldırılara başladı

        İsrail Ordu Sözcüsü, Gazze kentine yönelik planlanan saldırının ilk aşamasına geçtiklerini duyurdu. Sözcü, Hamas ile çatışmalar yaşandığı bildirdi. İsrail yönetimi, Gazze Şeridi'nin tamamının işgal edilmesi planını onaylamıştı.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 20.08.2025 - 19:40 Güncelleme: 20.08.2025 - 20:39
        İsrail Gazze kentine yönelik saldırıya başladı
        İsrail Ordu Sözcüsü, Gazze kentine yönelik planlanan saldırının ilk aşamasına geçtiklerini duyurdu. Sözcü, Hamas ile çatışmalar yaşandığı bildirdi

        İsrail, Gazze'nin tamamını işgal etme kararı almıştı. Gazze'deki 2 bölgeye yönelik saldırılar düzenleyeceklerini bildiren İsrail yönetimi, Hamas'ı etkisiz kılmayı planlıyor.

        Hamas'tan yapılan son açıklamada ise, İsrail'in suçlarına karşı küresel çapta destek çağrısı yapıldı.

        İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas'ın mağlup edilmesi için öngörülen sürenin kısatılması için talimat verdiği bildirildi.

        Kanal 12'ye konuşan bir İsrailli yetkili, ateşkes müzakerelerinin ağır ateş altında yapılacağını ve her şeyin anlaşmaya bağlı olacağını bildirdi.

        Hamas, arabulucuların önerdiği son ateşkes teklifini kabul etmişti.

        İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

        İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

        Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.

        İsrail basında yer alan haberlerde de ordunun Gazze'nin geri kalanını işgal etme emri aldığı, ancak bu adımın eylül ayından önce hayata geçirilmesinin beklenmediği aktarılmıştı.

        Plana göre ilk aşamada yaklaşık bir milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

        İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

        İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,4 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.

