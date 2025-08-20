İsrail Ordu Sözcüsü, Gazze kentine yönelik planlanan saldırının ilk aşamasına geçtiklerini duyurdu. Sözcü, Hamas ile çatışmalar yaşandığı bildirdi

İsrail, Gazze'nin tamamını işgal etme kararı almıştı. Gazze'deki 2 bölgeye yönelik saldırılar düzenleyeceklerini bildiren İsrail yönetimi, Hamas'ı etkisiz kılmayı planlıyor.

Hamas'tan yapılan son açıklamada ise, İsrail'in suçlarına karşı küresel çapta destek çağrısı yapıldı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada ise, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas'ın mağlup edilmesi için öngörülen sürenin kısatılması için talimat verdiği bildirildi.

Kanal 12'ye konuşan bir İsrailli yetkili, ateşkes müzakerelerinin ağır ateş altında yapılacağını ve her şeyin anlaşmaya bağlı olacağını bildirdi.

Hamas, arabulucuların önerdiği son ateşkes teklifini kabul etmişti.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Başbakan Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi verdiği bir röportajda, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal etmeyi hedeflediklerini söylemişti.