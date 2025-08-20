Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber: Görüşmeler durduruldu
Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu transferinde engel çıktı. Benfica'nın, gerekli banka teminatlarının sağlanmaması nedeniyle görüşmeleri askıya aldığı öne sürüldü. Öte yandan Benfica Başkanı Rui Costa'nın da Kerem'in takımda kalmasını istediği aktarıldı.
Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
Portekiz basınında çıkan haberlere göre; Benfica, gerekli banka teminatları sağlanmadığı için Kerem Aktürkoğlu transferinde görüşmeleri şu an itibarıyla durdurdu. Taleplerin karşılanması halinde görüşmelerin yeniden başlaması muhtemel olduğu yazıldı.
Öte yandan Portekiz ekibinde başkan Rui Costa'nın da Kerem'in ayrılığına onay vermediği aktarıldı.
İLK 11 KARARI!
Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Fenerbahçe - Benfica karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı.
BENFICA'DAN ÜST ÜSTE KEREM'Lİ PAYLAŞIMLAR!
Bu arada Benfica Kulübü'nün X hesabından maça dakikalar kala üst üste Kerem Aktürkoğlu'nun yer aldığı paylaşımlar yapıldı.
Mücadelenin ilk 11'ini Kerem Aktürkoğlu görseliyle paylaşan Benfica, daha sonra ise soyunma odasından paylaşılan fotoğraflarda Kerem Aktürkoğlu'nun formasına da yer verdi.