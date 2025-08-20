Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Transfer Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber: Görüşmeler durduruldu - Futbol Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kötü haber: Görüşmeler durduruldu

        Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu transferinde engel çıktı. Benfica'nın, gerekli banka teminatlarının sağlanmaması nedeniyle görüşmeleri askıya aldığı öne sürüldü. Öte yandan Benfica Başkanı Rui Costa'nın da Kerem'in takımda kalmasını istediği aktarıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 21:28 Güncelleme: 20.08.2025 - 21:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Benfica'da forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.

        2

        Portekiz basınında çıkan haberlere göre; Benfica, gerekli banka teminatları sağlanmadığı için Kerem Aktürkoğlu transferinde görüşmeleri şu an itibarıyla durdurdu. Taleplerin karşılanması halinde görüşmelerin yeniden başlaması muhtemel olduğu yazıldı.

        3

        Öte yandan Portekiz ekibinde başkan Rui Costa'nın da Kerem'in ayrılığına onay vermediği aktarıldı.

        4

        İLK 11 KARARI!

        Kerem Aktürkoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki Fenerbahçe - Benfica karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı.

        5

        BENFICA'DAN ÜST ÜSTE KEREM'Lİ PAYLAŞIMLAR!

        Bu arada Benfica Kulübü'nün X hesabından maça dakikalar kala üst üste Kerem Aktürkoğlu'nun yer aldığı paylaşımlar yapıldı.

        6

        Mücadelenin ilk 11'ini Kerem Aktürkoğlu görseliyle paylaşan Benfica, daha sonra ise soyunma odasından paylaşılan fotoğraflarda Kerem Aktürkoğlu'nun formasına da yer verdi.

        7

        Güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösterilen Kerem'in, Benfica ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

        8
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail E1 Projesine onay verdi
        İsrail E1 Projesine onay verdi
        Kadıköy'de 11'ler belli oldu!
        Kadıköy'de 11'ler belli oldu!
        İsrail Gazze kentine yönelik saldırıya başladı
        İsrail Gazze kentine yönelik saldırıya başladı
        Kanlı şaman ayininde tutuklama kararı!
        Kanlı şaman ayininde tutuklama kararı!
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        G.Saray'dan Akanji bombası!
        20 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        20 Ağustos 2025: Bugün ne oldu?
        Feci kaza! Gemiden denize düştü!
        Feci kaza! Gemiden denize düştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Mini Labubu' açıklandı, şirketin hisseleri uçtu
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        'Kişi başı 102 kilo yiyeceği çöpe atıyoruz'
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Dünyanın en iyi tuzlu hamur işleri sıralandı
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Beşiktaş'ta forvet aranıyor!
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde