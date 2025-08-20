Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!

Alonso, Arda Güler ile ilgili son olarak, "İlk yarıda harika oynadı. Arda gelişmeye devam ediyor. Onun önemli bir oyuncu olması için ona süre vermeye devam etmeliyiz." şeklinde konuşarak milli futbolcuyu oynatmaya devam edeceğini açıkça ifade etti.