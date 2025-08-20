Habertürk
        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti! | Son dakika haberleri

        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!

        ICRYPEX'in sahibi Gökalp İçer'in uyuşturucu temin ettiği öne sürülen ve kullandıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2025 - 11:45 Güncelleme: 20.08.2025 - 11:52
        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!
        İstanbul'da iş insanı Gökalp İçer'in uyuşturucu temin ettiği öne sürülen ve kullandıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti.

        DHA'nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 14 Temmuz'da uyuşturucu kullanımına bağlı olarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören avukat Göksu Çelebi'ye uyuşturucu temin ettiği öne sürülen iş insanı Gökalp İçer tutuklandı.

        Yoğun bakımda tedavi gören ve entübe edilen Çelebi, bugün hayatını kaybetti.

        ICRYPEX'in patronu, Göksu'yu uyuşturucuya mı zorladı?
        ICRYPEX'in patronu, Göksu'yu uyuşturucuya mı zorladı? Haberi Görüntüle
        #Gökalp İçer
        #Göksu Çelebi
        #Icrypex
