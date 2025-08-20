Aydın'ın Nazilli ilçesinde olay, önceki gün saat 09.30 sıralarında Yenimahalle 107 Sokak'ta meydana geldi. Hüseyin Derin (52) boşanma aşamasında olduğu eşi Burcu Derin’in (52) çalıştığı börekçi dükkanına gitti.

Mermilerin isabet ettiği Burcu Derin ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Derin, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Burcu Derin, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

"EVİN SATILMASINI KABUL ETMEYİNCE..."

Eşini öldüren Hüseyin Derin'in polisteki ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde, aşırı derecede borcu olduğunu, tapusu eşinin üzerinde olan evi satıp borçlarından kurtulmak istediğini belirten Derin, "Ancak, Burcu kabul etmedi. Defalarca kez söylememe karşın hep reddetti. Bu nedenle evde huzurumuz kalmadı.

Aynı evde, ayrı odalarda kalmaya başladık. Olay günü de alkol aldıktan sonra tekrar konuşmak için çalıştığı iş yerine gittim. Orada kendisine son kez 'Borçlarım nedeniyle insan içine çıkamaz oldum. Evi satıp, borçları ödeyeyim' dedim. Yine kabul etmeyince, kendimi kaybedip, tabancamı çıkarıp, vurdum" dediği öğrenildi.