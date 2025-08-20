Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi - İş-Yaşam Haberleri

Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi - İş-Yaşam Haberleri

Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Günhan Sinar, belediyeden okul servisleri için yüzde 50 zam talebinde bulunduklarını söyledi. Personel servisleri için ise yüzde 100 zam talebinde bulunulduğu ifade edildi

Habertürk Giriş: 20.08.2025 - 11:55 Güncelleme: 20.08.2025 - 11:55 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL