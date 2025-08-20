Netanyahu, Filistin devletini tanıyacaklarını duyuran Avustralya Başbakanı Albanese'i "İsrail'e ihanetle" suçladı

Geçtiğimiz haftalarda Fransa, İngiltere ve Kanada'nın Eylül ayında New York'ta gerçekleşecek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'i tanıyacaklarını açıklamasına Avustralya'dan da destek gelmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Filistin devletini tanıyacaklarını duyuran Avustralya Başbakanı Anthony Albanese'i İsrail'e "ihanet etmekle” suçladı.

Başbakan Netanyahu, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki resmi hesabından, Avustralya'nın aşırı sağcı İsrailli milletvekili Simcha Rothman'ın vizesini, "ayrılığa yol açan kişilerin" ülkeye gelmesinin onaylanamayacağı gerekçesiyle iptal etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Gazze Şeridi’ne düzenledikleri saldırılar ve uyguladıkları insani abluka nedeniyle giderek artan uluslararası baskılarla yüzleşen Başbakanı Netanyahu, Avustralyalı mevkidaşı Albanese hakkında “Tarih, Albanese'i olduğu gibi hatırlayacak: İsrail'e ihanet eden ve Avustralyalı Yahudileri terk eden zayıf bir politikacı.” ifadelerini kullandı.

LAPİD: NETANYAHU "SİYASİ AÇIDAN ZEHİRLİ BİR LİDER"

İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid ise Albanese'e sert ifadelerle yüklenen Netanyahu’yu "siyasi açıdan zehirli" bir lider olarak tanımladı.

Lapid, ABD merkezli X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün demokratik dünyada bir lideri en çok güçlendiren şey, Batı dünyasının siyasi açıdan en zehirli lideri Netanyahu ile yüzleşmektir." ifadelerini kullandı.