Beyaz Saray'daki zirvede yaşanan en tuhaf 5 an

ABD Başkanı Donald Trump'ın dahil olduğu bir buluşmada her şey olabilir. Ancak dün akşam Beyaz Saray'da gerçekleşen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve AB liderlerinin buluştuğu görüşmeler olaysız geçti denilebilir.

Ursula von der Leyen, Mark Rutte, Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Giorgia Meloni ve Alexander Stubb, Zelenskiy'i bu kez Trump ile görüşmesinde yalnız bırakmadı. Zelenskiy'nin önceki Beyaz Saray ziyaretinin aksine bu defa kimse azarlanmadı, ama yine de tuhaf anlar yaşandı.

Politico'da zirvede yaşanan tuhaf anları derledi:

SİYAH YİNE MODA

Şubat ayında Zelenskiy, Trump'ın ikinci döneminde Beyaz Saray'a yaptığı ilk ziyarette takım elbise giymediği için eleştirilmişti. O gün Trump, her zamanki askeri tarzıyla gelen Ukrayna liderine alaycı bir şekilde, "Bugün bayağı şık giyinmişsin" demişti. Trump ise o gün meşhur uzun kravatıyla Zelenskiy'nin karşısındaydı.

Pazartesi günü ise bambaşkaydı. Zelenskiy'i siyah takım elbisesiyle gören Trump coşkuyla, "Bayıldım!" dedi.

Zelenskiy de Trump'a "Bu sahip olduğumun en iyisi" sözleriyle yanıt verdi.

"HARİKASIN! POPÜLERSİN! BRONZLAŞMIŞSIN!" Yuvarlak masa toplantısının başında Trump, ziyaret eden AB liderlerine övgüler yağdırdı. Bazıları cömert, bazılarıysa biraz tuhaf kaçtı. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte için: "Harika bir beyefendi, genel olarak da harika bir siyasi lider." İngiltere Başbakanı Keir Starmer için: "Arkadaşım. İnsanlar onu çok seviyor, siz de seviyorsunuz." (Birçok İngiliz seçmen buna şaşırmış olmalı, zira Starmer pek de popüler sayılmaz.)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron için: "Onu en başından beri sevdim, şimdi daha da çok seviyorum. Bu iyi, bu alışılmadık." (Burada "en başından" derken muhtemelen 2017'de ikisinin de aynı yıl iktidara gelmesini kastetti) İtalya Başbakanı Giorgia Meloni için: "İlham kaynağı. Diğerlerinden daha uzun süredir görevde." Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb için: "Daha önce hiç bu kadar iyi görünmemiştin." (Acaba bu ikili ne kadar sık görüşüyor? Belki golf sayesinde düşündüğümüzden daha fazla.) Almanya'dan Friedrich Merz için: "Çok güçlü biri. Arkadaşım ve onun arkadaşım olması benim için onur." Daha sonra Trump dayanamadı ve şu ifadeleri kullandı: "Bu bronzluğu nasıl yaptın? Ben de aynısını istiyorum" Ursula von der Leyen için: "Sanırım bu masadaki herkesten daha güçlü olabilirsin" AİLE FOTOĞRAFI Her zirvenin bir "aile fotoğrafı" olur. Bu kez farkı yaratan şey boy uzunluklarıydı. Merz 1.98, Meloni ise 1.63. Trump için de can sıkıcı olmuş olabilir. Genelde 1.90'lık boyuyla odadaki en uzun kişi olur. Ama burada Rutte ve Stubb neredeyse aynı boyda, Merz ise herkesten uzun. Macron ise (Starmer'dan biraz kısa) fotoğrafta Trump'a neredeyse yetişmiş görünüyor; bu ya bir optik illüzyon ya da gizli topukluların eseri.