        Uyumadan önce bunları yemeyin! Geceleri gördüğünüz kabusların sebebi uyku öncesi beslenme alışkanlıklarınız olabilir

        Uyumadan önce bunları yemeyin! Geceleri gördüğünüz kabusların sebebi uyku öncesi beslenme alışkanlıklarınız olabilir

        Gece yatmadan önce atıştırdığınız o masum görünen çikolata, sabaha karşı gördüğünüz korkunç kabusun sebebi olabilir. Uzmanlar, uyku öncesi yeme alışkanlıklarının rüyaların içeriğini ve yoğunluğunu doğrudan etkileyebileceğini söylüyor. İşte detaylar!

        Habertürk
        Giriş: 19.08.2025 - 08:00 Güncelleme: 19.08.2025 - 08:00
        1

        Kabuslarınızın ardında yalnızca stres ya da kötü bir film olmayabilir. Yatmadan önce yediğiniz yiyecekler, beyninizin gece nasıl çalıştığını ve hangi rüyaları göreceğinizi belirleyebilir. İşte bilmeniz gerekenler...

        2

        Uykunun en renkli ve bazen de korkutucu bölümü rüyalardır. Ancak gördüğünüz kabusların ardında yalnızca stres ya da kaygı değil, yeme alışkanlıklarınız da olabilir. Uzmanlar, özellikle uyku öncesi tüketilen bazı yiyeceklerin rüyaların yoğunluğunu ve duygusal etkisini artırabileceğini söylüyor.

        3

        RÜYALARI ETKİLEYEN YİYECEKLER

        Terapist Annie Miller, sindirim sorunları veya kan şekeri dalgalanmalarının REM uykusunu bölebileceğini belirtiyor. Bu bölünmeler, daha canlı ve garip rüyalarla sonuçlanabilir.

        4

        Süt ürünleri sindirim rahatsızlığına yol açabilir, bu da uykuda mikro uyanmalara ve rüyaların daha iyi hatırlanmasına neden olur.

        Baharatlı yiyecekler vücut ısısını artırarak rüya yoğunluğunu yükseltebilir.

        Şekerli yiyecekler kan şekeri dalgalanmaları ve kortizol artışıyla uykuyu bölebilir.

        5

        BESLENME VE RÜYA BAĞLANTISI

        Diyetisyen Rachel Gargano, sağlıklı beslenmenin hem uyku hem de rüya kalitesini olumlu etkileyebileceğini belirtiyor.

        6

        Meyve ve sebze ağırlıklı, akşamları hafif öğünlerle beslenen kişiler, daha olumlu rüyalar görebiliyor. Buna karşın şekerli, yağlı ve işlenmiş gıdalar uyku kalitesini düşürüp olumsuz rüyalara yol açabiliyor.

        7

        GEÇ SAATTE YEMENİN ETKİLERİ

        Araştırmalar, geç saatte yemenin metabolizmayı hızlandırarak beyin aktivitesini artırabileceğini gösteriyor. Bu durum, rüya yoğunluğunu yükseltebiliyor.

        8

        Özellikle dondurma ve şekerli atıştırmalıklar, bazı kişilerde kabus ihtimalini artırıyor. Ayrıca reflü gibi rahatsızlıklar, gece uyanmalarına neden olarak rüyaların daha net hatırlanmasını sağlıyor.

        Fotoğraf kaynak: IStock

        Kaynak: Veryvell Mind, Harvard Health

