Uyumadan önce bunları yemeyin! Geceleri gördüğünüz kabusların sebebi uyku öncesi beslenme alışkanlıklarınız olabilir

Uykunun en renkli ve bazen de korkutucu bölümü rüyalardır. Ancak gördüğünüz kabusların ardında yalnızca stres ya da kaygı değil, yeme alışkanlıklarınız da olabilir. Uzmanlar, özellikle uyku öncesi tüketilen bazı yiyeceklerin rüyaların yoğunluğunu ve duygusal etkisini artırabileceğini söylüyor.